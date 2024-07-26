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Защитник «Челси» Сарр подписал контракт с «Лансом»

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«Ланс» объявил о подписании контракта с 25-летним центральным защитником Малангом Сарром.

Соглашение футболиста с французским клубом заключено до лета 2026 года. Сарр перебрался в «Ланс» в качестве свободного агента.

Прошлым клубом Сарра был «Челси». В общей сложности защитник провел за лондонскую команду 21 матч, не отметившись результативными действиями.

Ранее в карьере Сарр выступал за «Ниццу», «Порту» и «Монако».

Футбол
ФК Ланс
ФК Челси
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