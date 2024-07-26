Защитник «Челси» Сарр подписал контракт с «Лансом»
«Ланс» объявил о подписании контракта с 25-летним центральным защитником Малангом Сарром.
Соглашение футболиста с французским клубом заключено до лета 2026 года. Сарр перебрался в «Ланс» в качестве свободного агента.
Прошлым клубом Сарра был «Челси». В общей сложности защитник провел за лондонскую команду 21 матч, не отметившись результативными действиями.
Ранее в карьере Сарр выступал за «Ниццу», «Порту» и «Монако».
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15
|Гавр
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16
|Осер
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17
|Анже
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
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Монако – Сент-Этьен
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Монпелье – Страсбур
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