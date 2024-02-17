Моуринью: «В «Реале» Роналду стал настоящим бомбардиром»

Моуринью рассказал, в какой момент карьеры Роналду стал бомбардиром

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в интервью экс-капитану «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанду поделился мнением о бомбардирских навыках Криштиану Роналду в «Реале».

«Ты не тренируешь его, не учишь его. Главное — чтобы он был счастливым. Нужно создавать тактические условия, в которых игрок может проявить себя. «Реал» был переходным периодом для него», — сказал Моуринью.

Тренер добавил, что в «Реале» Роналду стал настоящим бомбардиром, которым остается до конца карьеры.

«Впервые, он сыграл большой матч нападающим против «Барселоны» в финале Кубка (в 2011-м. — Прим. «СЭ»), где забил удивительный гол потрясающим ударом головой в дополнительное время. Вероятно, именно тогда у людей впервые возникло ощущение, что зверь может быть бомбардиром, а не просто чистым вингером», — сказал специалист.

Моуринью отметил, что Роналду не нуждался в дополнительной мотивации, а только в небольших тактических корректировках.

За «Реал» Роналду провел 438 матчей, в которых забил 450 голов и отдал 131 результативную передачу.

Ранее в интервью Фердинанду Моуринью рассказал о своих эмоциях после отставки из «Ромы».