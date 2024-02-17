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Моуринью: «В «Реале» Роналду стал настоящим бомбардиром»

Моуринью рассказал, в какой момент карьеры Роналду стал бомбардиром
Руслан Минаев
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Жозе Моуринью и Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в интервью экс-капитану «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанду поделился мнением о бомбардирских навыках Криштиану Роналду в «Реале».

«Ты не тренируешь его, не учишь его. Главное — чтобы он был счастливым. Нужно создавать тактические условия, в которых игрок может проявить себя. «Реал» был переходным периодом для него», — сказал Моуринью.

Тренер добавил, что в «Реале» Роналду стал настоящим бомбардиром, которым остается до конца карьеры.

«Впервые, он сыграл большой матч нападающим против «Барселоны» в финале Кубка (в 2011-м. — Прим. «СЭ»), где забил удивительный гол потрясающим ударом головой в дополнительное время. Вероятно, именно тогда у людей впервые возникло ощущение, что зверь может быть бомбардиром, а не просто чистым вингером», — сказал специалист.

Моуринью отметил, что Роналду не нуждался в дополнительной мотивации, а только в небольших тактических корректировках.

За «Реал» Роналду провел 438 матчей, в которых забил 450 голов и отдал 131 результативную передачу.

Ранее в интервью Фердинанду Моуринью рассказал о своих эмоциях после отставки из «Ромы».

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Реал
Жозе Моуринью
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 24 19 4 1 52-15 61
2
 Жирона 24 17 5 2 52-29 56
3
 Барселона 24 15 6 3 50-33 51
4
 Атлетико 24 15 3 6 45-26 48
5
 Атлетик 24 13 7 4 42-21 46
6
 Бетис 24 9 11 4 28-25 38
7
 Р. Сосьедад 24 9 10 5 32-22 37
8
 Лас-Пальмас 24 10 5 9 25-20 35
9
 Валенсия 24 10 5 9 29-29 35
10
 Хетафе 25 8 10 7 33-34 34
11
 Осасуна 24 8 5 11 27-36 29
12
 Алавес 24 7 6 11 24-31 27
13
 Вильярреал 25 6 8 11 35-47 26
14
 Р. Вальекано 24 5 9 10 21-32 24
15
 Мальорка 24 4 11 9 21-31 23
16
 Севилья 24 5 8 11 30-37 23
17
 Сельта 24 4 8 12 26-35 20
18
 Кадис 24 2 11 11 15-33 17
19
 Гранада 24 2 7 15 26-48 13
20
 Альмерия 24 0 7 17 22-51 7
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16.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 1 : 1
17.02 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 - : -
17.02 18:15
Осасуна – Кадис
 - : -
17.02 20:30
Сельта – Барселона
 - : -
17.02 23:00
Валенсия – Севилья
 - : -
18.02 16:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
18.02 18:15
Гранада – Альмерия
 - : -
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Мальорка – Р. Сосьедад
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Джуд Беллингем

Реал

 16
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 15
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 7
Савио

Савио

Жирона

 7
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 18 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 16 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 13 1 3
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