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Сегодня, 21:15

Санчо отправился с «Манчестер Юнайтед» в турне по США

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг включил форварда Джейдона Санчо в список игроков, которые отправились в предсезонное турне по США, сообщает Goal.

24-летний игрок попал в состав, несмотря на разногласия с тен Хагом. Отмечается, что тренер и футболист помирились, но неопределенность относительно будущего Санчо в «МЮ» остается.

По информации источника, Санчо надеется получить больше игрового времени в составе «Манчестер Юнайтед» — в матчах против «Арсенала», «Бетиса» и «Ливерпуля» в США, чтобы повысить свои шансы на возвращение в команду или привлечь к себе дополнительный интерес со стороны других клубов.

В прошлом сезоне нападающий на правах аренды играл за дортмундскую «Боруссию» после того, как тен Хаг был недоволен подходом Санчо к тренировкам «красных дьяволов». Он провел 14 матчей в бундеслиге, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами, а также 7 игр в Лиге чемпионов, где на его счету один гол.

Источник: Goal
Джейдон Санчо
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
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 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
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14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
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16
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