Санчо отправился с «Манчестер Юнайтед» в турне по США
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг включил форварда Джейдона Санчо в список игроков, которые отправились в предсезонное турне по США, сообщает Goal.
24-летний игрок попал в состав, несмотря на разногласия с тен Хагом. Отмечается, что тренер и футболист помирились, но неопределенность относительно будущего Санчо в «МЮ» остается.
По информации источника, Санчо надеется получить больше игрового времени в составе «Манчестер Юнайтед» — в матчах против «Арсенала», «Бетиса» и «Ливерпуля» в США, чтобы повысить свои шансы на возвращение в команду или привлечь к себе дополнительный интерес со стороны других клубов.
В прошлом сезоне нападающий на правах аренды играл за дортмундскую «Боруссию» после того, как тен Хаг был недоволен подходом Санчо к тренировкам «красных дьяволов». Он провел 14 матчей в бундеслиге, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами, а также 7 игр в Лиге чемпионов, где на его счету один гол.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -