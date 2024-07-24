«Аль-Иттихад» ведет переговоры с «Манчестер Сити» о подписании Эдерсона

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон интересен саудовскому клубу «Аль-Иттихад».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, стороны уже ведут переговоры. «Аль-Иттихад» подготовил для 30-летнего голкипера контракт до 2027 года с зарплатой 25 миллионов евро в год. Сам Эдерсон уже дал согласие на переход в саудовский клуб.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола допустил, что голкипер может уйти из команды этим летом.

16 июля «горожане» отклонили предложение «Аль-Насра» о трансфере бразильца за 25 миллионов евро. «Сити» хочет получить за игрока в два раза больше.

Эдерсон играет за «Манчестер Сити» с 2017 года. С того момента он провел за команду 332 матча, пропустил 257 мячей и 155 раз отыграл на ноль. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.