Холанн прокомментировал первый матч за «Манчестер Сити» в статусе капитана команды

Читать «СЭ» в

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал первый матч за команду в роли капитана.

«Для меня огромная честь впервые надеть капитанскую повязку», — написал норвежец в своих социальных сетях.

«Манчестер Сити» проиграл товарищескую встречу против шотландского «Селтика» (3:4). Холанн в этом матче отметился одним голом.

«Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ в прошлом сезоне.