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Холанн прокомментировал первый матч за «Манчестер Сити» в статусе капитана команды

Виктория Кравченко
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал первый матч за команду в роли капитана.

«Для меня огромная честь впервые надеть капитанскую повязку», — написал норвежец в своих социальных сетях.

«Манчестер Сити» проиграл товарищескую встречу против шотландского «Селтика» (3:4). Холанн в этом матче отметился одним голом.

«Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ в прошлом сезоне.

Эрлин Холанн
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3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
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МЮ – Фулхэм
 - : -
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 - : -
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Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
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 - : -
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17.08 17:00
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