Ответы на самые популярные вопросы о предстоящей встрече команды Сергея Семака в Санкт-Петербурге.

Когда играет «Зенит» с «Ювентусом»?

20 октября 2021 года, в среду, «Зенит» проведет матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Онлайн-трансляция матча «Зенит» — «Ювентус» будет доступна на сайте «СЭ». Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет видеотрансляцию встречи ЛЧ. Она начнется в 21.45 по московскому времени.

Во сколько начинается матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус»?

Матч «Зенит» — «Ювентус» начнется в 22.00 по московскому времени 20 октября. Для клуба из Санкт-Петербурга эта игра станет третьей в текущем розыгрыше ЛЧ.

В среду в 22.00 мск сыграют соперники «Зенита» по группе H — «Челси» с «Мальме». Их матч пройдет в Лондоне (Англия).

Состав «Зенита» на матч группового этапа ЛЧ с «Ювентусом»

19 октября главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что команда готовится к матчу с итальянской командой практически в полном составе. В общей группе не тренируется только хавбек Магомед Оздоев, который восстанавливается от повреждения колена.

Состав «Зенита» на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом»:

Вратари

· Станислав Крицюк

· Михаил Кержаков

· Даниил Одоевский

Защитники

· Дмитрий Чистяков

· Дуглас Сантос

· Данил Круговой

· Деян Ловрен

· Ярослав Ракицкий

· Данила Хотулев

· Вячеслав Караваев

Полузащитники

· Вильмар Барриос

· Вендел

· Клаудиньо

· Далер Кузяев

· Андрей Мостовой

· Алексей Сутормин

· Александр Ерохин

· Кирилл Кравцов

Нападающие

· Сердар Азмун

· Малком

· Артем Дзюба

· Даниил Кузнецов

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость «Зенита» в 173,7 миллиона евро.

В рейтинге УЕФА сезона-2021/22 «Зенит» занимает 31-е место на данный момент.

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Интервью защитника итальянскому изданию Tuttosport. — ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 19, 2021

Состав «Ювентуса» на матч группового этапа ЛЧ с «Зенитом»

«Ювентус» готовится к матчу Лиги чемпионов с «Зенитом» в составе из 22 игроков.

19 октября главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри сообщил, что центральный защитник Маттейс Де Лигт полностью восстановился от травмы и готов сыграть. 54-летний специалист готов также выпустить с первых минут в игре с «Зенитом» голкипера Войцеха Щенсны и защитника Леонардо Бонуччи.

Форвард Пауло Дибала из-за травмы пропустит игру с сине-бело-голубыми 20 октября.

Состав «Ювентуса» на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом»:

Вратари

· Войцех Щенсны

· Карло Пинсольо

· Маттиа Перин

Защитники

· Маттиа Де Шильо

· Джорджо Кьеллини

· Маттейс Де Лигт

· Данило

· Хуан Куадрадо

· Алекс Сандру

· Леонардо Бонуччи

· Даниэле Ругани

Полузащитники

· Артур

· Аарон Рэмси

· Уэстон Маккенни

· Федерико Бернардески

· Федерико Кьеза

· Мануэль Локателли

· Родриго Бентанкур

· Деян Кулусевски

Нападающие

· Альваро Мората

· Мойзе Кин

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость состава «Ювентуса» в 602,9 миллиона евро.

В рейтинге УЕФА сезона-2021/22 «Ювентус» занимает 8-е место.

Кто капитан «Зенита»?

Капитаном «Зенита» является защитник Деян Ловрен. 32-летний хорватский футболист играет за российский клуб с августа 2020 года.

В текущем сезоне Ловрен принял участие в 8 матчах за «Зенит», не отметившись результативными действиями. Его контракт с сине-бело-голубыми действует до конца июня 2023 года. По версии портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 10 миллионов евро.

Вместе с «Зенитом» Ловрен становился чемпионом России-2020/21 и дважды обладателем Суперкубка России (2020, 2021).

Со своим предыдущим клубом, «Ливерпулем», он завоевал трофей Лиги чемпионов-2018/19. В составе сборной Хорватии Ловрен стал вице-чемпионом мира-2018. В финале его команда проиграла Франции (2:4).

Ловрен ранее выступал за «Саутгемптон», «Лион», загребское «Динамо» и «Интер Запрешич».

Кто капитан «Ювентуса»?

Капитаном «Ювентуса» является защитник Джорджо Кьеллини. 37-летний итальянский футболист играет за туринцев с 2005 года.

В нынешнем сезоне Кьеллини провел 7 матчей за «бьянконери» и не записал на свой счет результативных действий. Его действующий контракт с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2023-го. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,5 миллиона евро.

Кьеллини выиграл 20 трофеев в составе «Ювентуса»: 9 чемпионств, 5 Кубков и 5 Суперкубков Италии, а также становился чемпионом серии Б (2006/07).

На чемпионате Европы-2020 вместе со сборной Италии футболист завоевал золотые медали турнира. Кьеллини также является вице-чемпионом Евро-2012 и бронзовым призером Лиги наций-2021. В общей сложности он провел 114 игр за национальную команду и забил 6 мячей.

Кьеллини является кавалером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» и офицером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Ранее Кьеллини также играл за «Ливорно» и «Фиорентину».

Кто главный тренер «Зенита»?

Сергей Семак занимает пост главного тренера «Зенита». 45-летний российский специалист работает в клубе из Санкт-Петербурга с 2018-го.

14 сентября в матче 1-го тура группового турнира ЛЧ «Зенит» уступил «Челси» (0:1). 29 сентября питерцы на своем поле разгромили «Мальме» (4:0). В РПЛ команда Семака занимает первое место с 23 очками после 11 туров.

Под руководством Семака «Зенит» выиграл шесть трофеев: три чемпионства России (2018/19, 2019/20, 2020/21), один Кубок (2019/20) и два Суперкубка страны (2020, 2021).

Ранее Семак работал в «Зените» помощником главного тренера с 2013 по 2016 годы. Он также входил в тренерский штаб сборной России с 2014-го по 2016-й.

Последним местом работы специалиста до «Зенита» была «Уфа». С ней он завершил сезон-2017/18 на 6-м месте в РПЛ, что стало лучшим результатом клуба за всю историю.

За свою профессиональную карьеру футболиста Семак провел 65 матчей за сборную России и забил 4 гола. Вместе с национальной командой он стал бронзовым призером Евро-2008. Играл на позиции полузащитника.

Семак играл за «Зенит», «Рубин», «Москву», «ПСЖ», ЦСКА, «Асмарал», «Пресню» и другие клубы. Он является пятикратным чемпионом России.

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Брифинг главного тренера перед матчем #ЗенитЮвентус — ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 19, 2021

Кто главный тренер «Ювентуса»?

Массимилиано Аллегри является главным тренером «Ювентуса». 54-летний итальянский специалист работает в клубе с конца мая 2021-го.

Вместе с туринцами Аллегри занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 14 очками. В своей группе H Лиги чемпионов команда располагается на первой строчке с 6 баллами.

Аллегри ранее тренировал «Ювентус» с 2014-го по 2019-й. Он 5 раз привел команду к золотым медалям серии А, четырежды выигрывал Кубок Италии и два раза Суперкубок страны. Вместе с «Миланом» (2010-2014) становился чемпионом Италии и обладателем Суперкубка.

Аллегри также работал в «Сассуоло», «Кальяри», «Удинезе», СПАЛе и в других командах.

В 2018 году специалист был введен в Зал славы итальянского футбола. Аллегри — первый тренер в истории итальянского футбола, кто 4 года подряд выигрывал «золотой дубль» (чемпионат и Кубок).

Questa era l'ultima risposta della conferenza stampa bianconera.

A breve il report completo su https://t.co/0WCF8MKZsH, mentre su @JuventusTV potete vedere il video integrale ?? https://t.co/YnKRUFHJ3T #ZenitJuve #JuveUCL pic.twitter.com/JL8tWszNlD — JuventusFC (@juventusfc) October 19, 2021

Кто будет судить матч «Зенит» — «Ювентус»?

Матч «Зенит» — «Ювентус» 20 октября 2021 года будет судить швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером.

Ассистентами станут его соотечественники Стефан Де Алмейда и Беким Зогай, резервный судья — Алан Бьери, ВАР — Бастиан Данкерт (Германия), AВАР — Федайи Сан (Швейцария).

«Зенит» — «Ювентус»: прогноз на матч Лиги чемпионов 20 октября

«Ювентус» является фаворитом противостояния с «Зенитом». Сине-бело-голубые проигрывают на протяжении двух матчей подряд в чемпионате России. Итальянцы не знают поражений 7 игр (с 14 сентября). При этом шансы зацепить очки у команды Сергея Семака есть.

Фактор домашнего стадиона может помочь «Зениту» и подстегнуть игроков в матче с «Ювентусом».

«Зенит» — «Ювентус»: купить билеты на матч Лиги чемпионов

Билеты на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» 20 октября 2021-го можно купить на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга. Самые дешевые можно приобрести за 2500 рублей (за 1 билет).

Согласно действующему распоряжению Роспотребнадзора, обязательное условие для присутствия на матче ЛЧ «Зенит» — «Ювентус» — наличие QR-кода, который подтверждает факт вакцинации от коронавируса или перенесенное заболевание в течение 6 месяцев. Также необходимо иметь при себе удостоверение личности.

Когда будет следующий матч «Зенита» в Лиге чемпионов?

Следующий матч команды «Зенита» в Лиге чемпионов состоится 2 ноября в Турине. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

С кем играет «Зенит» в следующем матче Лиги чемпионов?

Следующий матч группы H в Лиге чемпионов «Зенит» проведет против «Ювентуса» 2 ноября 2021 года.

Турнирная таблица группы H Лиги чемпионов

Группа H И В Н П М О 1. «Ювентус» 2 2 0 0 4-0 6 2. «Челси» 2 1 0 1 1-1 3 3. «Зенит» 2 1 0 1 4-1 3 4. «Мальме» 2 0 0 2 0-7 0

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