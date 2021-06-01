Зидан ушел из «Реала», Аллегри вернулся в «Ювентус», Моуринью в Риме. Гид по тренерским перестановкам в Европе

В топ-клубах — аномальное число смен главных тренеров. Разбираем каждую из них.

Италия

«Интер»

Ушел: Антонио Конте

Пришел: Симоне Индзаги

Нечасто тренер-чемпион покидает клуб, но в случае с Конте это совсем не удивительно. «Интер» впервые за 11 лет выиграл серию А, но китайские владельцы клуба не предоставили Конте гарантии на следующий сезон. Sky сообщал, что тренера попросили сократить зарплату на 15 или 20 процентов, а сам клуб летом собирается выручить от продаж игроков 80 миллионов евро. Конте на это не пошел и расторг контракт по обоюдному согласию, хотя «Интер» ему выплатит 7 миллионов евро.

Запасного варианта у «Интера» не было, поэтому миланцам пришлось действовать быстро. Подходящего кандидата нашли — Симоне Индзаги уже покинул «Лацио» после пяти лет работы и вот-вот возглавит черно-синих. Зарплата нового тренера определенно будет ниже, чем у Конте.

«Ювентус»

Ушел: Андреа Пирло

Пришел: Массимилиано Аллегри

В этом сезоне «Ювентус» прервал серию из девяти подряд побед в чемпионате Италии, только в последнем туре выгрыз место в Лиге чемпионов, а из главного еврокубка вылетел еще на стадии 1/8 финала от «Порту». Кубок и Суперкубок Италии — слабое утешение для туринского суперклуба, поэтому он решил уволить Андреа Пирло спустя год после назначения.

Всезнающий инсайдер Фабрицио Романо уже подтвердил, что в «Ювентус» возвращается Массимилиано Аллегри с зарплатой около 9 миллионов евро. С итальянцем туринцы пять раз выиграли чемпионат Италии и дважды добирались до финала Лиги чемпионов, но с 2019-го он сидел без работы. Слухи отправляли Аллегри то в «Арсенал», то в «ПСЖ», то в «Реал», но он снова в «Юве».

Публикация от Juventus (@juventus)

«Наполи»

Ушел: Дженнаро Гаттузо

Пришел: Лучано Спаллетти

С Гаттузо «Наполи» прошлым летом выиграл Кубок Италии, но уже зимой тренера чуть не уволили. К концу февраля неаполитанцы вылетели из всех турниров и рухнули на седьмое место в серии А. Однако в мае Дженнаро все-таки ушел: «Наполи» упустил место в Лиге чемпионов и распрощался с Гаттузо. Он, кстати, сразу же возглавил «Фиорентину» Александра Кокорина.

Гаттузо заменит Лучано Спаллетти. Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис подчеркивал, что хочет видеть на освободившемся посту именно итальянца, а экс-тренер «Зенита» — один из лучших среди безработных. Интересно, что Спаллетти не работал уже два года, но все это время получал зарплату от «Интера» — контракт с миланцами истекает только в июне.

«Лацио»

Ушел: Симоне Индзаги

Придет (?): Маурицио Сарри, Синиша Михайлович, Сержиу Консейсау, Вальтер Мадзарри, Андре Виллаш-Боаш

У римлян сложная ситуация. Президент «Лацио» Клаудио Лотито признался, что уже подписал новый контракт с Симоне Индзаги, но сам тренер свою подпись не поставил — внезапно на него вышел «Интер» и предложил работу. Теперь римляне вынуждены спешно искать нового тренера, и пока сложно назвать фаворита. В Италии называют несколько фамилий. У Сарри большие финансовые запросы, Консейсау и Михайлович при работе — в «Порту» и «Болонье» соответственно. Sky пишет, что Лотито уже связывался с Вальтером Мадзарри, который сидит без работы после ухода из «Торино» год назад.

Публикация от S.S. Lazio (@official_sslazio)

«Рома»

Ушел: Паулу Фонсека

Пришел: Жозе Моуринью

Кандидат в тренеры «Спартака» от Заремы Салиховой за два сезона в «Роме» не добился ничего: пятое место в серии А год назад и седьмое сейчас. Об уходе Паулу Фонсеки римский клуб объявил еще в начале мая и сразу же назначил на пост тренера Жозе Моуринью. Контракт португальца рассчитан на три года.

Для «Ромы» это решение — авантюра, но клуб точно прибавит в имидже. Моуринью — это бренд, который повышает узнаваемость любого клуба, в котором он работает.

Италия. Фото «СЭ»

Германия

«Бавария»

Ушел: Ханс-Дитер Флик

Пришел: Юлиан Нагельсманн

Флик экстренно возглавил «Баварию» осенью 2019-го после увольнения Нико Ковача. За неполный сезон экс-ассистент Йоахима Лева в сборной Германии привел мюнхенцев к триумфу в Лиге чемпионов, а попутно «Бавария» одержала одну из самых резонансных побед в истории турнира — 8:2 над «Барселоной». Но еще в апреле Флик объявил об уходе из «Баварии» — после чемпионата Европы он возглавит сборную Германии.

Мюнхенцы довольно быстро нашли замену Флику, так как кандидат был на поверхности — СМИ ежегодно назначают Юлиана Нагельсманна в «Баварию», и сейчас это наконец-то стало реальностью. 33-летний тренер подписал контракт на пять лет и, может быть, станет для мюнхенцев своим сэром Алексом Фергюсоном. Во всяком случае, руководство «Баварии» на это рассчитывает.

«Лейпциг»

Ушел: Юлиан Нагельсманн

Пришел: Джесси Марш

Нагельсманн привел «Лейпциг» к полуфиналу Лиги чемпионов в прошлом году, но трофеев так и не выиграл. Хотя был близок — недавно «Лейпциг» уступил в финале Кубка Германии дортмундской «Боруссии». Вероятно, в немецком клубе были готовы к уходу Нагельсманна. Замену даже не пришлось искать — «Лейпциг» просто забрал тренера у другого клуба концерна «Ред Булл», «Зальцбурга».

Джесси Марш — американец. Он пока мало известен в Европе, но потенциал высок. Контракт подписан на два года.

Публикация от RB Leipzig (@dierotenbullen)

«Боруссия» Д

Ушел: Эдин Терзич (и. о.)

Пришел: Марко Розе

Дортмундцы еще в декабре прошлого года уволили главного тренера Люсьена Фавра, но спешить с назначением нового не стали. Экс-помощник Фавра Эдин Терзич полгода руководил командой в статусе исполняющего обязанности и неплохо справился: выиграл Кубок Германии, втащил «Боруссию» на третье место, достойно боролся с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Имя нового главного тренера Дортмунд объявил еще в феврале — им станет Марко Розе, возглавлявший другую «Боруссию», менхенгладбахскую. Терзич останется ассистентом, хотя его работу высоко оценили в бундеслиге — «Вольфсбург» и «Айнтрахт» предлагали ему контракт.

«Вольфсбург»

Ушел: Оливер Глазнер

Придет (?): Марк ван Боммел

Три года назад «Вольфсбург» не вылетел из бундеслиги только благодаря победе в стыковых матчах. В 2019-м «волков» возглавил австриец Оливер Глазнер и за два года вернул их в Лигу чемпионов — они финишировали четвертыми. Однако из-за непростых отношений со спортивным директором «Вольфсбурга» Йоргом Шмадтке тренер решил покинуть клуб. Освободившееся место, судя по всему, займет Марк ван Боммел — экс-капитан «Баварии» трудится ассистентом Берта ван Марвейка в сборной ОАЭ, но хочет работать самостоятельно.

Публикация от VfL Wolfsburg (@vfl.wolfsburg)

«Айнтрахт» Ф

Ушел: Ади Хюттер

Пришел: Оливер Глазнер

Еще один сильный австрийский тренер, который сделал себе имя в Германии, — Хюттер превратил «Айнтрахт» из середняка бундеслиги в претендента на место в Лиге чемпионов. Теперь он будет работать в менхенгладбахской «Боруссии», которая в минувшем сезоне даже не попала в еврокубки. Место Хюттера займет другой австриец — Глазнер, ушедший из «Вольфсбурга».

«Байер»

Ушел: Ханнес Вольф (и. о.)

Пришел: Херардо Сеоане

В Германии уникальная ситуация: все шесть клубов — лидеров сезона сменили тренеров. В «Байере» тоже грядут перестановки: Петер Бос покинул Леверкузен еще в марте, а в последние два месяца командой временно руководил Ханнес Вольф. Нового тренера «Байер» нашел в Швейцарии: Херардо Сеоане три года подряд приводил «Янг Бойз» к победе в местном чемпионате, а теперь будет покорять бундеслигу.

Германия. Фото «СЭ»

Франция

«Лилль»

Ушел: Кристоф Галтье

Придет (?): Тиагу Мотта, Люсьен Фавр

Еще один тренер, который уходит из клуба после победы в чемпионате. Кристоф Галтье привел «Лилль» к золоту лиги 1 и был признан лучшим тренером сезона, но покинул клуб. Галтье сказал, что четыре года на одном месте — много для него, хотя до этого он восемь лет работал в «Сент-Этьене». Его следующий клуб — «Ницца», директором которой работает давний друг Гальтье Жюльен Фурнье.

А «Лилль» пока никого не объявил. Во Франции называют много кандидатов, но основными считаются Люсьен Фавр и Тиагу Мотта.

«ПСЖ»

Уйдет (?): Маурисио Покеттино

Придет (?): Зинедин Зидан

Из «ПСЖ» пока никто не ушел, но слухи вокруг Маурисио Покеттино игнорировать нельзя. BBC на днях сообщил, что «Тоттенхэм» связался с аргентинцем по поводу возвращения в клуб, есть вероятность и его ухода в «Реал». Однако «ПСЖ» не намерен расставаться с Покеттино, хотя он и не смог сделать команду чемпионом Франции с первой попытки.

Слухи об уходе Покеттино усилились после отставки Зинедина Зидана. Есть небольшая вероятность, что следующим местом работы бывшего тренера «Реала» станет именно Париж — об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Публикация от Paris Saint-Germain (@psg)

«Лион»

Ушел: Руди Гарсия

Придет (?): Люсьен Фавр, Петер Бос

Изначально было понятно, что союз «Лиона» и Гарсии не будет долгим. Его назначали осенью 2019-го, хотя болельщики относились к нему резко негативно — Гарсия работал в «Марселе» и плохо отзывался о «Лионе». Но прошлым летом он вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов, а в минувшем чемпионате «Лион» до конца боролся за тройку — но все-таки остался в зоне Лиги Европы.

Контракт Гарсии истек, и он покинул «Лион». Удивительно, что клуб знал о скором уходе тренера, но до сих пор не нашел сменщика. Вариантов все еще много, но основные — Люсьен Фавр и Петер Бос.

Франция. Фото «СЭ»

Испания

«Реал»

Ушел: Зинедин Зидан

Придет (?): Антонио Конте, Маурисио Покеттино, Рауль

Впервые при Зидане мадридский клуб ничего не выиграл за целый сезон, и сам француз решил уйти, причем без компенсации. Теперь Зизу может взять паузу, как было в 2018-м, а может возглавить «ПСЖ» или сборную Франции — если там освободятся места.

Зидан до последнего тянул с окончательным решением — вероятно, надеялся на то, что в заключительном туре «Реалу» все-таки удастся вырвать победу в чемпионате Испании у «Атлетико». Однако этого не случилось. Пока Зидан размышлял, откололся основной кандидат на замену — Массимилиано Аллегри. Зато освободился другой именитый итальянец, которого сейчас и называют главным претендентом на работу в Мадриде, — Антонио Конте.

«Валенсия»

Ушел: Воро (и. о.)

Пришел: Хосе Бордалас

Команда Дениса Черышева провела катастрофический сезон и финишировала на 13-м месте в чемпионате. Но «Валенсия» остается одним из крупнейших клубов Испании, так что ее будущее интересно. В мае «летучие мыши» уволили Хави Грасию, и последние недели команду возглавлял Воро — человек, который родился в Валенсии и уже около 20 лет работает в структуре клуба, много раз был исполняющим обязанности главного тренера.

Полноценную замену Грасии «Валенсия» нашла в «Хетафе» — Хосе Бордалас в 2017-м вывел команду из сегунды, а уже через два года сенсационно сделал ее пятой в лиге. Теперь Бордалас будет поднимать с колен «Валенсию».

Испания. Фото «СЭ»

Англия

«Тоттенхэм»

Уйдет (?): Райан Мейсон (и. о.)

Придет (?): Маурисио Покеттино, Эрик тен Хаг, Антонио Конте

«Тоттенхэм» уволил Жозе Моуринью за неделю до финала Кубка лиги с «Манчестер Сити», но до трофея не дотянулся. Команду временно возглавил 29-летний Райан Мейсон и сумел вывести ее только в Лигу конференций. Очевидно, что с нового сезона у «Тоттенхэма» будет новый тренер, и, может быть, в Лондон вернется Маурисио Покеттино — если верить британским СМИ, с ним уже контактировали из бывшего клуба. Среди других вариантов в прессе называют главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага (у амстердамского и лондонского клубов многолетние тесные связи), а также Антонио Конте. Но у итальянца мощные запросы, так что его приход маловероятен.