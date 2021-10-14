Новый центр обороны, роль Дзюбы и бразильское влияние.

«Зенит» ушел на паузу на матчи сборных лидером премьер-лиги и чуть ли не единственным реальным претендентом на титул. Но главное впечатление: мы наблюдаем за лучшей версией команды при Сергее Семаке. Корреспондент «СЭ» — о том, за счет чего клуб добился прогресса, который позволяет решать задачи не только в РПЛ.

Отсутствие мандража в еврокубках и работающие замены

С Семаком «Зенит» занимал последнее место в группе с «Бенфикой», «Лейпцигом» и «Лионом». А с «Лацио», «Боруссией» и «Брюгге» набрал всего одно очко.

Этой осенью начался третий заход Семака в Лигу чемпионов. Уже есть одна победа, но ключевое наблюдение — российский клуб наконец-то перестал трястись перед любым соперником. Команда играет раскованно и больше не вжимается в свою штрафную. Ошибок сзади тоже стало меньше, а благодаря усиленной скамейке тренер получил возможность для ротации и прокачался в заменах.

Раньше с ними было совсем печально: замены проводились слишком поздно, не добавляли качества или вообще портили игру. Самый показательный пример — Суперкубок двухлетней давности, когда «Зенит» обыгрывал «Локо» благодаря дублю Азмуна, но после замены Сердара лишился атакующей мощи и ничего не смог противопоставить агрессивному давлению в концовке.

Теперь замены — реальный козырь Семака. Благодаря им он уже вытащил игру с «Химками» (Сутормин и Ерохин со скамейки трансформировали 1:1 в 3:1), а если бы Дзюба попал в полупустые ворота в Лондоне, то спас бы и матч с «Челси».

Обновленная оборона

С сентябрьской встречи с «Ахматом» у «Зенита» сформировалась новая пара центральных защитников. Травмированного Деяна Ловрена заменил Дмитрий Чистяков и выдал очень достойный отрезок. Настолько, что заслужил место в старте даже после восстановления хорвата (особенно с учетом его персональных ошибок).

Со старта сезона и до матча с ЦСКА показатель xGA (количество ожидаемых голов соперника) «Зенита» составил космические 7,75 (11-й показатель в РПЛ — обычно топ-клубы столько не допускают). Но начиная с игры в Грозном и заканчивая битвой с «Сочи» показатель упал до 3,32 (за данный момент — меньше всех в чемпионате).

Лучшее время в Санкт-Петербурге проводит Ярослав Ракицкий. Украинец набирает по 2 отбора + перехвата в среднем за матч, выполняет 7,3 лонгбола и активнейшим образом участвует в атаке. В августе и сентябре во всех турнирах Ракицкий оформил четыре ассиста (лучший результат в команде).

Обеспечивать компактность и надежность в обороне помогает и Барриос. Против соперников, которые много атакуют через фланги, колумбиец сваливается в тройку центральных и страхует латералей. Уникальные качества Вильмара — умение четко играть на опережение и не позволять сопернику оказаться у него за спиной с мячом, что доказала успешная опека Лукаку в Лондоне: Барриос выиграл у Ромелу 75% единоборств и не пускал его к воротам (пропущенный мяч — не его вина).

Особая роль Дзюбы и бразильское трио в полузащите

Семак почти отошел от навесов, а подачи на Дзюбу стали только одной из опций. Но не приоритетной. Артем здорово вписывается и в игру низом. Он умеет вовремя придержать мяч, сохраняя владение и быстрый темп атак. В этом сезоне Дзюба поучаствовал в семи голах команды (лучший результат в чемпионате) и набрал 9,79 xGChain (xG всех атак, которые завершились ударом и в которых игрок принимал участие, — это третий результат в лиге).

Также наконец-то разыгрался Малком. Он неплохо разгоняет атаки, удачно идет в дриблинг (71% успешных обводок). И выдает в среднем гроссмейстерские 3,3 ключевые передачи за матч. «Зениту» не хватало игрока, который хочет и может активно продвигать мяч вперед.

При этом придумать что-то необычное впереди может и Клаудиньо. После ухода Жулиано питерцы долгое время искали плеймейкера — и похоже, нашли. «Это футболист, который очень хорошо оснащен технически. Здорово работает с мячом. Знаем, что у Клаудиньо поставленный дальний удар, он умеет распорядиться мячом, когда получает его между линиями. Хорошо видит поле, может играть на разных позициях.

В линии атаки [играет] на обоих флангах и классическую «десяточку», то есть под нападающими", — говорил про игрока помощник Семака Вильям Оливейра.

Продолжает прогрессировать Вендел. Полузащитник часто опускается вниз, ближе к Ракицкому, и уже оттуда разыгрывает мяч. В этом сезоне Вендел лучший по xGBuidup (xG всех атак, которые завершились ударом и в которых игрок принимал участие, но без учета паса под удар и самого удара) — 10,78. И один из лучших по доставке мяча в финальную треть — в эту зону он отдал пас/прошел с мячом 80 раз.

Во многом благодаря бразильскому центру поля складывается приятное впечатление от команды. В этом сезоне в Питере собралась настоящая банда, которая дерзко играет с грандами, показывает современный комбинационный футбол и ставит себе цели выше, чем очередное золото премьер-лиги.

Матвей Морозов