Беллингем: «Мне бы очень хотелось повторить то, что Зидан сделал с «Реалом» в своем первом финале»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем после победы над «Баварией» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов поделился ожиданиями от финала.

«Зидан — мой пример. Мне бы очень хотелось повторить то, что он сделал с «Реалом» в своем первом финале. Я очень рад. Моя семья наблюдала за этой игрой с трибун, и от этого вкус победы еще слаще. Мой первый финал Лиги чемпионов с «Реалом» будет очень эмоциональным. Это сумасшедствие! Невозможно поверить! Наверное, только так и могло произойти. Мой первый финал. В Англии, против «Боруссии». Надо отдать им должное — они заслужили этот финал. Будет приятно увидеть старых друзей. Думаю, что мне лучше оставить телефон выключенным до завтрашнего утра», — цитирует пресс-служба УЕФА Беллингема.

Мадридская команда выиграла по сумме двух матчей (2:2 и 2:1), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией», которая обыграла «ПСЖ». Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».