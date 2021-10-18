Два поражения «Зенита» перед «Ювентусом»: кризис или стечение обстоятельств?

Перед матчем с итальянцами за чемпионов России тревожно.

Роковой месяц

Октябрь для «Зенита» — традиционно месяц кошмара. Каждый год в середине осени сине-бело-голубые проигрывают хотя бы один раз, причем часто поражения болезненные. К примеру, в 2016-м «Зенит» получил разгром от «Анжи» в 1/8 финала Кубка России со счетом 0:4. В 2017-м были домашние поражения от тульского «Арсенала» (0:1) и «Локомотива» (0:3). В 2018-м сине-бело-голубые уступили «Динамо»; в 2019-м — «Лейпцигу»; в 2020-м — «Брюгге», «Рубину» и «Боруссии».

Этот октябрь тоже подкосил «Зенит»: два матча — два поражения. Причем в играх, где сине-бело-голубые считались явными фаворитами и должны были набирать по три очка. Однако удаление Азмуна во встрече с «Сочи» и чудовищная реализация моментов в Туле привели к незапланированным потерям. А дальше по календарю — «Ювентус», «Спартак», «Динамо» и еще раз «Ювентус».

Результаты не по игре

Два поражения подряд — это всегда резонансно, особенно когда речь идет о сильном клубе. «Зенит» до встречи с «Сочи» вообще не проигрывал в текущем чемпионате, так что подобная ситуация может психологически повлиять на футболистов. Не так важно, что у обоих поражений есть причины. Главное — результат. В конце концов, и болельщики «Ювентуса» едва ли смотрели оба матча «Зенита» целиком. Они видят, что их ближайший соперник дважды проиграл не самым сильным соперникам и делают вывод, что у сине-бело-голубых спад.

На самом деле до кризиса далеко. У «Зенита» не так много кадровых потерь — в лазарете только Оздоев, а Ракицкий вот-вот будет вновь заниматься без ограничений. Серьезных игровых проблем тоже нет. Достаточно взглянуть на статистику ожидаемых голов в матче с «Арсеналом» — по xG «Зенит» значительно превзошел оппонента (3,18 против 0,83). Моменты есть — значит, тактика работает. А реализация в большей степени зависит от мастерства футболистов и сопутствующих факторов (Дзюба и Семак подчеркивали, что в Туле не полили газон, и мяч действительно скакал по неровному полю).

Новая схема — надежда на успех

Заметьте, что сейчас на тренерский штаб вообще нет такого давления, которое он испытывал прошлой осенью. Тогда особо эмоциональные болельщики даже требовали уволить Сергея Семака посреди группового этапа Лиги чемпионов, хотя у поражений были объективные причины — травмы и болезни. Конечно, с тактикой тоже не все было идеально: Семак оставался верен схеме 4-4-2 и ее вариациям, боясь отступить на шаг в сторону.

Главный тренер «Зенита» всегда повторяет, что расстановку определяет подбор футболистов. Но в этом сезоне он поменял точку зрения. Новых качественных центральных защитников в команде не появилось, однако в сентябре «Зенит» внезапно переключился на блок 3-Х-Х, причем в оборону опустился Барриос. В Туле колумбиец вообще не играл, так как только прилетел из Южной Америки, зато в центре защиты оказался Дуглас Сантос — еще один непрофильный футболист.

На фоне двух поражений странно утверждать, что с новой схемой игра «Зенита» улучшилась. Но с «Сочи» Семак вернулся к тактике с четырьмя защитниками, да и половину матча чемпионы России действовали в меньшинстве. А поражение в Туле системным назвать сложно по вышеупомянутым причинам. Зато плюсов у обновленной схемы много — компактность в обороне, ширина в атаке, подходящие позиции для большинства игроков. Даже Ракицкий выглядит солидно, хотя Семак еще прошлой осенью говорил: «Ярослав не совсем понимает эту систему, потому что всю свою футбольную карьеру играл в четверке, так ему проще. Плюс есть качества, которые не совсем подходят ему для игры в тройке».

«Ювентус» — испытание психологии

«Зениту» не повезло с календарем во второй половине октября. После двух поражений — «Ювентус», который к матчу с сине-бело-голубыми набрал ход и одержал пять побед подряд. Три поражения в трех матчах станут поводом для тревоги. Опять же, речь о психологии. Еще раз подчеркну, что видимых игровых трудностей у «Зенита» нет, о кризисе не может быть и речи. Но три неудачи подряд — серьезный ментальный удар для любой команды.

С другой стороны, даже ничья с «Ювентусом» может придать «Зениту» импульс перед встречей со «Спартаком». Снова о психологии: эффект от успеха будет гораздо выше на фоне недавних неудач. К тому же, тень кризиса исчезнет.

Даже победа над итальянским грандом реальна. «Зенит» сыграл два приличных матча в Лиге чемпионов, почти все футболисты здоровы, есть работающая тактика и стремление выйти в плей-офф. «Ювентус» все-таки тоже пока неидеален — при Аллегри он хорош на контратаках, но «Зенит» наверняка отдаст мяч и сам будет действовать вторым номером.

Матч с «Ювентусом» ключевой не только с точки зрения перспектив российской команды в Лиге чемпионов. Он еще и даст ответ, действительно ли оба октябрьских поражения были случайными.