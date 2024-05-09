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Семин — о победе «Реала» над «Баварией»: «Это настоящая магия»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» победу «Реала» над «Баварией» (2:1, первая игра — 2:2) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

«В данной ситуации можно сказать, что была магия Анчелотти. Он сделал замены, которые помогли выбраться из сложнейшей ситуации. На мой взгляд, «Бавария» совершила ошибку с заменами. Игроки, которые вышли на замену у «Баварии», не принесли пользу в отличие от игроков «Реала». Это настоящая магия. Можно ли «Реал» назвать безоговорочным фаворитом финала Лиги чемпионов? «Реал» всегда фаворит, но вчера почти произошло чудо. До финала еще много времени. Большую роль сыграет подготовка игроков», — сказал Семин «СЭ».

«Реал» одержал победу по сумме двух встреч (4:3) и вышел в финал Лиги чемпионов. Там команда Карло Анчелотти встретится с дортмундской «Боруссией», которая в полуфинале обыграла «ПСЖ» (1:0, 1:0).

Решающий матч пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Реал
Юрий Семин
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