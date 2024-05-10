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Мостовой: «Разумеется, «Реал» является фаворитом финала Лиги чемпионов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает «Реал» фаворитом финала Лиги чемпионов.

«Разумеется, «Реал» является фаворитом. Он у меня был и в этом противостоянии с «Баварией». Я говорил, что скорее всего, «Реал» не проиграет, а дома даже счет угадал 2:1. Хотя, я не думал, что будет такая развязка в конце. Дортмунд единственный раз выиграл Лигу чемпионов в 1997 году, плюс они, итак, сотворили чудо. После того, как «Боруссия» вышла из группы на нее вообще меньше всех давали шансов на выход в финал», — цитирует Vprognoze.ru Мостового.

Финал «Боруссия» — «Реал» состоится в Лондоне 1 июня на «Уэмбли».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11719607-mostovoj-sdelal-prognoz-na-final-ligi-chempionov-borussiya-real.html
Александр Мостовой
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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