Мостовой: «Разумеется, «Реал» является фаворитом финала Лиги чемпионов»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает «Реал» фаворитом финала Лиги чемпионов.

«Разумеется, «Реал» является фаворитом. Он у меня был и в этом противостоянии с «Баварией». Я говорил, что скорее всего, «Реал» не проиграет, а дома даже счет угадал 2:1. Хотя, я не думал, что будет такая развязка в конце. Дортмунд единственный раз выиграл Лигу чемпионов в 1997 году, плюс они, итак, сотворили чудо. После того, как «Боруссия» вышла из группы на нее вообще меньше всех давали шансов на выход в финал», — цитирует Vprognoze.ru Мостового.

Финал «Боруссия» — «Реал» состоится в Лондоне 1 июня на «Уэмбли».