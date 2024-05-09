Дэйвис: «Против такой команды, как «Реал», счета 1:0 недостаточно»

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэйвис прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Против такой команды, как «Реал», счета 1:0 недостаточно. Это не та команда, которая сдается», — сказал Дэйвис в эфире CBS Sports.

Мадридская команда выиграла по сумме двух матчей (2:2 и 2:1), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией», которая обыграла «ПСЖ». Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».