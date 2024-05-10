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Хуммельс признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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Матс Хуммельс.
Фото Global Look Press

Пресс-служба УЕФА объявила имя лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Им стал защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс.

35-летний футболист принес своей команде победу в ответном полуфинальном матче с «ПСЖ» (1:0), став автором единственного гола в прошедшей встрече.

Защитник &laquo;Боруссии&raquo; Матс Хуммельс празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;ПСЖ&raquo; в&nbsp;ответном матче полуфинала Лиги чемпионов в&nbsp;Париже. Пять лет назад Хуммельса списали из «Баварии» и сборной. Теперь он вывел «Боруссию» в финал Лиги чемпионов

В голосовании немецкий игрок обошел форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.

В финале Лиги чемпионов встретятся «Боруссия» и «Реал». Игра пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Винисиус Жуниор
Матс Хуммельс
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
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