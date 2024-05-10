Хуммельс признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила имя лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Им стал защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс.

35-летний футболист принес своей команде победу в ответном полуфинальном матче с «ПСЖ» (1:0), став автором единственного гола в прошедшей встрече.

В голосовании немецкий игрок обошел форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.

В финале Лиги чемпионов встретятся «Боруссия» и «Реал». Игра пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.