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«Боруссия» получит до 7 миллионов евро, если «Реал» выиграет Лигу чемпионов, а Беллингем попадет в команду сезона

Руслан Минаев
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Джуд Беллингем.
Фото Reuters

Дортмундская «Боруссия» может получить до 7 миллионов евро, прописанных в договоре с «Реалом» о переходе полузащитника Джуда Беллингема.

Как сообщает Bild, мадридцы будут обязаны выплатить немецкому клубу 5 миллионов в случае победы в Лиге чемпионов, и еще 2 — в случае попадания британского хавбека в команду сезона.

УЕФА гарантированно выплатит финалисту турнира около 15,5 миллиона евро, а победителю — около 20 миллионов.

20-летний Беллингем перешел из «Боруссии» в «Реал» в июле 2023-го. В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 10 матчах Лиги чемпионов.

Финал между «Реалом» и «Боруссией» пройдет 1 июня на «Уэмбли».

Джуд Беллингем
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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