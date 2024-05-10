Марсело отреагировал на выход «Реала» в финал Лиги чемпионов

Бывший защитник «Реала» Марсело прокомментировал выход мадридцев в финал Лиги чемпионов.

8 мая «Реал» обыграл «Баварию» (2:1) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал, одержав победу по сумме двух встреч (4:3).

«Если меня что-то очень смешит, так это то, что есть люди, которые до сих пор сомневаются в «Реале», — написал бразилец в соцсети X.

В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией», которая в полуфинале обыграла «ПСЖ» (1:0, 1:0). Решающий матч пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.