BeIN Sports: игрок «Баварии» не был в офсайде перед голом «Реалу» на последних минутах

Защитник «Баварии» Нуссайр Мазрауи не был в офсайде перед голом «Реалу» на последних минутах ответного полуфинала Лиги чемпионов (1:2), сообщает BeIN Sports.

На графическом отображении положения вне игры, которое сделал BeIN Sports, Мазрауи не находится в положении офсайда. Во время матча главный арбитр Шимон Марчиняк дал свисток после того, как линейный арбитр сигнализировал об офсайде.

Нуссайр Мазрауи не находится в офсайде перед голом «Реалу». Фото BeIN Sports

Ранее бывший арбитр ФИФА и аналитик Лиги чемпионов Кристина Ункель заявила, что в концовке матча судьи допустили две ошибки.

«Реал» победил по сумме двух матчей (2:2 и 2:1) и вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией», которая обыграла «ПСЖ». Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».