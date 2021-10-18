Бригада арбитров из Швейцарии обслужит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом», сообщается на сайте УЕФА.

Главный арбитр матча — Сандро Шерер. Помощники главного арбитра — Стефан Де Алмейда и Беким Зогай (Швейцария). Судьи VAR — Бастиан Данкерт (Германия). Ассистент VAR — Федайи Сан (Швейцария). Резервный рефери — Алан Бьери (Швейцария).

Встреча «Зенита» с «Ювентусом» состоится 20 октября в Петербурге. Начало игры — 22:00 по московскому времени.

После двух туров группового этапа Лиги чемпионов итальяцы c шесть очками возглавляет турнирную таблицу группы H. Российская команда располагается на третьей позиции, набрав три очка.