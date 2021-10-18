Швейцарская бригада арбитров обслужит матч «Зенит» — «Ювентус»
11:23
Бригада арбитров из Швейцарии обслужит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом», сообщается на сайте УЕФА.
Главный арбитр матча — Сандро Шерер. Помощники главного арбитра — Стефан Де Алмейда и Беким Зогай (Швейцария). Судьи VAR — Бастиан Данкерт (Германия). Ассистент VAR — Федайи Сан (Швейцария). Резервный рефери — Алан Бьери (Швейцария).
Встреча «Зенита» с «Ювентусом» состоится 20 октября в Петербурге. Начало игры — 22:00 по московскому времени.
После двух туров группового этапа Лиги чемпионов итальяцы c шесть очками возглавляет турнирную таблицу группы H. Российская команда располагается на третьей позиции, набрав три очка.
Читайте также
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю