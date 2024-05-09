Спортивный директор «Боруссии» Кель о финале Лиги чемпионов: «Почему бы нам не совершить чудо?»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против «Реала».

Игра между командами состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

«Реал» — машина для финалов, поэтому они подойдут к решающему матчу в статусе фаворита. Но почему бы нам не совершить чудо? Я считаю, что у нас достаточно оружия для успеха», — цитирует Келя ZDF.

В полуфинале турнира «Боруссия» дважды обыграла «ПСЖ» (1:0, 1:0). Что касается «Реала», то команда Карло Анчелотти одержала победу над «Баварией» по сумме двух встреч (2:2, 2:1).