Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 09:48

Бородюк: «У «Реала» преимущество в ментальности, похожий футбол демонстрирует «Байер»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-игрок «Шальке», «Фрайбурга» и «Ганновера» Александр Бородюк подвел итоги ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» (2:1, первый матч — 2:2).

«Нойер выручал на протяжении всей игры, отлично играл, но совершил роковую ошибку на 85-й минуте, которая стоила «Баварии» выхода в финал. Ничего сложного в ударе не было, но тут надо отдать должное «Реалу». У Мадрида преимущество в ментальности. Единственный в истории клуб, побеждавший в Лиге чемпионов три раза подряд. За счет этой чемпионской психологии дожимают даже самых сильных соперников. Похожий футбол сейчас демонстрирует «Байер», — приводит слова Бородюка Metaratings.ru.

«Реал» обыграл «Баварию» по сумме двух матчей и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет против дортмундской «Боруссии». Решающий матч Лиги чемпионов состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 1 июня.

Источник: Metaratings.ru
Александр Бородюк
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Реал
0
Читайте также
«Рейнджерс» победили «Каролину» в третьем матче
Биография Евгения Плющенко: карьера и жизнь двукратного олимпийского чемпиона и тренера
Антонов указал на превращение Украины в лабораторию по уничтожению памяти
Ивичу предложили 2 млн евро, Слишковичем восхищаются легенды «Зенита», а клуб готов купить 19-летнего чилийца. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Краснодаром»
Президент Белорусии указал на ненужность доллара и евро во многих странах
Пассажирка умерла в аэропорту Екатеринбурга после задержки рейса
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марсело отреагировал на выход «Реала» в финал Лиги чемпионов

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости