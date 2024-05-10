Бородюк: «У «Реала» преимущество в ментальности, похожий футбол демонстрирует «Байер»

Экс-игрок «Шальке», «Фрайбурга» и «Ганновера» Александр Бородюк подвел итоги ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» (2:1, первый матч — 2:2).

«Нойер выручал на протяжении всей игры, отлично играл, но совершил роковую ошибку на 85-й минуте, которая стоила «Баварии» выхода в финал. Ничего сложного в ударе не было, но тут надо отдать должное «Реалу». У Мадрида преимущество в ментальности. Единственный в истории клуб, побеждавший в Лиге чемпионов три раза подряд. За счет этой чемпионской психологии дожимают даже самых сильных соперников. Похожий футбол сейчас демонстрирует «Байер», — приводит слова Бородюка Metaratings.ru.

«Реал» обыграл «Баварию» по сумме двух матчей и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет против дортмундской «Боруссии». Решающий матч Лиги чемпионов состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 1 июня.