Аллегри: «Третий тур — это важная стадия. «Ювентусу» нужно набирать очки в Петербурге»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

— «Зенит» — хорошая команда. В Лондоне с «Челси» он хорошо оборонялся. Для нас третий тур — это важная стадия, она позволит нам повысить вероятности выхода в плей-офф. Для того чтобы совершить следующий качественный скачок, нужно набирать очки в Петербурге. Тогда мы закрепимся на вершине группы.

— Де Лигт готов играть?

— Де Лигт полностью восстановился, он выйдет на поле. Иначе сыграл бы Ругани. Поскольку Маттейс восстановился полностью, он и будет играть. Алекс Сандро тоже восстановился. Де Шильо неплохо играл с «Ромой», но он должен показывать такую игру постоянно.

— Выйдет ли в основе Артур?

— Щенсны, Де Лигт и Бонуччи однозначно будут играть с первых минут, с остальными я не определился. Что касается Артура, то он пока не может сыграть в основе, наверное. Но хотя бы тайм он сыграет.

— В каком состоянии Мората?

— Хорошо. Он восстановился на 100 процентов, может начать матч в стартовом составе.

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится завтра, 20 октября. Начало — в 22.00 (мск).