Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» — о матче «Спартак» — «Бенфика».

— Игорь Рабинер после поражения «Спартака» написал в своем Telegram-канале, что сегодня будет вечер Заремы Салиховой, которая предрекала такой результат матча красно-белых во главе с Руем Виторией. Журналисты подхватили: «Да что там вечер. На следующую неделю Telegram официально становится Zaremagram».

— Так было бы сейчас с любым тренером, не только с Виторией. Ничего нового не сказали. Зарема уже стала про футбол разговаривать. Не надо женщинам лезть в футбол. Занимайтесь своим делом. Вам нечего делать? Меня это бесит. Идите в легкую атлетику работать, в волейбол, баскетбол. Почему футбол-то? Потом начинает еще что-то рассказывать о футболе, мне это смешно. Просто издевается над футболом.

— На свой счет я это воспринимать не буду. Надеюсь, вы, по крайней мере, не против девушек в спортивной журналистике.

— Нет, вы журналист. При чем здесь Зарема? Она лезет: кого ставить, кого нет, что делать. Может, ей дать свисток и пускай проводит тренировочный процесс, чтобы потом отвечала за результат. Проще простого сказать: «Этого поменять, этого убрать». Ладно еще, если б человек поиграл в футбол, имел к нему хоть какое-то отношение, но женщинам вообще запрещено разговаривать о футболе.

— Руй Витория в предматчевой пресс-конференции сказал, что для игры с «Бенфикой» четыре дня — это мало. Можно сказать, что подстелил соломку, или времени для подготовки к такому сопернику действительно мало?

— А у «Бенфики» было много времени?

— Последний матч перед игрой против «Спартака» у них был 25-го июля, ничья с «Марселем». Дело во времени или в классе команд?

— На всех углах кричат, что «Спартак» должен быть чемпионом. Если они чемпионы, то должны рвать всех, как это было в 90-е годы с Романцевым. Если четыре дня для подготовки мало, то не тренируйтесь тогда. Выходите на поле без тренировки и играйте.

— Оправдали ли себя Хендрикс и Рассказов в стартовом составе?

— Как они могут себя оправдать, проиграв 0:2? Никак. Айртон в первом тайме все время бегал вперед, а во втором через его фланг два гола забили. Ты защитник, должен обороняться, твоя задача — сыграть на ноль, а он побежал атаковать. Если б он был Роберто Карлосом, я бы еще понимал, но второй тайм он полностью провалил.

Он хотел помочь в атаке, но там есть, кому забивать: есть нападающие, полузащитники. Есть, с кого требовать. Его возили, как хотели. В первом тайме еще неплохо выглядел, пока силенки были. Он спаситель «Спартака», что ли?

— Кто-то из журналистов написал, что если бы так, как судили в пользу «Спартака», судили бы в пользу «Бенфики», то Леонид Федун снялся бы с Лиги чемпионов. Было ли судейство объективным?

— Должен был быть стопроцентно назначен пенальти на Жиго. В течение матча мяч три раза в руку попадал. Все должны быть в одинаковом положении, а не так, что кому-то можно, а кому-то нельзя. Скажу так: арбитр судил для «Спартака» очень неплохо.

— Первый гол португальцев не должен был быть засчитан, так как Пиззи был «вне игры», да и фол на Соболеве в первом тайме не признали, когда ему локтем в лицо попали.

— Мяч не дошел до Пиззи. Если б до него дошел, было бы другое дело. Силва не был «вне игры», поэтому гол чистейший. Сейчас, конечно, «Спартак» будет рассказывать, что это не так, то не так.

— Соболев той игрой, которую показал с «Бенфикой», доказал, что он достоин сборной Карпина?

— Он хоть как-то цеплялся за мяч, старался. Порой у него даже выходили неплохие атаки: подходы были, но без окончания. В принципе он сыграл по своим силам, делал очень много черновой работы. Он мне понравился.

— Если сравнивать с Дзюбой, кто пока выигрывает конкуренцию?

— Сейчас сложно ответить на этот вопрос. Неправильно судить по одной игре, но с «Бенфикой» он мне понравился.

— Игрой Зобнина вы довольны?

— Ему сейчас очень сложно в психологическом плане после чемпионата Европы. Зобнин потерялся, ему надо или дать немножко отдохнуть, или чисто психологически поддержать, потому что на поле его не видно. Видно только, что он не очень хорошо себя чувствует, как будто не в своей тарелке. После Дании все косо смотрят на него, все говорят о нем, но это футбол, здесь очень важно быть психологически устойчивым. К примеру, Бэкхем, когда играл с Аргентиной, получил красную, его вся Англия ненавидела. Сначала он играл под свист трибун, но потом его все полюбили. Зобнина жалко, но в футболе все ошибаются.

— В перерыве между таймами к Игорь Рабинеру подошел Дмитрий Попов с заявлением о том, что он уходит из «Спартака».

— Зарема сказала: «Не надо футбольных людей»? У нас уникальная страна, уникальные клубы. У нас жулики, дилетанты и проходимцы работают в футболе. Уже сколько раз говорил об этом, но никто не обращает внимания, а потом кричат: «Нужен результат». Пока жулики, дилетанты и проходимцы в футболе, результата не будет.

— Дело в том, что Попов сказал, что последней каплей для него стала история с правым защитником «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэлем. Какие бы весомые доводы Попов ни приводил в пользу игрока, Леонид Федун отказывал. К отказу был прикреплен скриншот на английском и его пояснение: «Это мнение Тедеско, и я с ним согласен», хотя Витория одобрил кандидатуру аргентинца.

— Я вообще не пониманию предыдущего тренера. Тедеско выиграл что-то со «Спартаком»? Второе место — это не считается для «Спартака», всегда должно быть первое. Странная история. Думаю, что здесь много запутанных вещей, о которых мы не можем ничего сказать, не работая в «Спартаке». Принимают странные решения, потом требуют от игроков максимального результата, окончательного первого места, но они пока этого сделать не могут.

— Получается, в «Спартаке» снова происходят перестановки: Фетисов, Кулемин, теперь Попов.

— «Спартак» бросается в крайности: приглашает гендиректора из «Уфы». Ребята, вы хотели привести «Спартак» к такому же уровню, что и «Уфа»? Потом убрали, другого взяли — не могут определиться и всегда находят крайнего, виноватого. Не думаю, что Попов виноват, что «Спартак» так играет, так комплектуется. Это несправедливо и неправильно. Попов играл и за сборную, и за «Спартак», он все-таки футбольный человек.

— Вина тех, кто наверху?

— Наверху бардак. Если у нас женщина начинает руководить футбольным клубом, великим клубом красно-белых, то надо заканчивать вообще с футболом. «Спартаку» надо заканчивать говорить, что это великая команда, которая борется за первые места. Потому что наверху люди, далекие от футбола. Страдает команда, страдают, в первую очередь, болельщики, которых самая большая армия в России, кто бы как ни говорил. Их жалко, но они тоже ничего поделать не могут. И тоже иногда не понимают, что происходит.

— С такой игрой, которую мы увидели в первом матче, есть ли какие-то шансы у «Спартака» в ответном?

— Шансы всегда есть, но они минимальные. «Бенфика» понимает, что, когда они забивают первый гол, надо забивать «Спартаку» четыре. Предпосылок для положительного результата пока нет, потому что у нас Айртон шашку достал, на лошадь сел и поскакал по флангу, а ему — раз, два, три за шиворот. «Анархия — мать порядка», — так можно охарактеризовать игру Айртона.