Булыкин — о выходе «Боруссии» в финал Лиги чемпионов: «Это всех удивило. «ПСЖ» не показал максимум своих возможностей»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» победу «Боруссии» над «ПСЖ» (1:0, первый матч — 1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, никто не ожидал, что «Боруссия» выйдет в финал. Надо отдать должное «Боруссии», они сыграли дисциплинированно. А «ПСЖ» не показал максимум своих возможностей. То, что «Боруссия» прошла дальше, я думаю, это всех удивило. Это приятное чувство для всех любителей футбола, когда побеждает желание, дисциплина, а не звезды и деньги. Если ты не выкладываешься в таких турнирах на сто процентов, то это будет наказуемо. «Боруссия» обыграла своего соперника за счет желания, самоотдачи и дисциплины», — сказал Булыкин «СЭ».

«Боруссия» в третий раз в истории вышла в финал Лиги чемпионов.

В другом полуфинале играют «Реал» и «Бавария» (счет после первого матча — 2:2). Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 состоится 1 июня на «Уэмбли».