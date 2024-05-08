Тухель — об ответной игре с «Реалом»: «Матч будет идти волнами»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал, чего ждет от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Встреча состоится сегодня, 8 мая.

«Думаю, что этот матч будет идти волнами. Будут разные отрезки. Обеим командам иногда придется терпеть. «Реал» и «Бавария» отлично играют с мячом и очень сильны в игре с быстрыми переходами. Игра будет непростая. Когда ты задаешь тон, нужны удача и хорошая реализация», — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

В первом матче полуфинала команды сыграли вничью со счетом 2:2. Встреча прошла в Германии 30 апреля.