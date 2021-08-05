Пресс-конференция главного тренера красно-белых после поражения в домашнем матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов

— Первый тайм сложился хорошо у обеих команд: были подходы, хорошие моменты, — начал Витория. — В перерыве мы скорректировали игру, постарались что-то улучшить, но пропустили быстрый гол, который придал нам нервозности, а сопернику — спокойствия. Это часть работы, часть жизни и часть роста команды. Нам противостоял хороший соперник, который постоянно играет в Лиге чемпионов.

— Сразу после матча о своем уходе объявил спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов. Теперь вы понимаете, что в чем заключается ад работы в «Спартаке»?

— Я не переживаю и не волнуюсь. Знаю, что случились со спортивным директором. У меня был личный разговор с ним, и я знаю, в чем причины. Для такого большого клуба очень важна стабильность в работе — коллектив, доверие, сплоченность. Когда ситуация в клубе нестабильна, работать всегда сложно. Если хочешь играть на высоком уровне, важна стабильность, важна структура.

Если продолжать тему ада, то я хотел бы поблагодарить болельщиков. Всего лишь трем тысячам разрешили быть на трибунах, но поддержка была феноменальная. Если бы был полный стадион, то это был бы настоящий ад для соперника.

— Вы сказали о доверии и сплоченности. Получается, вам этого сейчас не хватает?

— Важно понимать, что мы хотим от команды и клуба сейчас и в ближайшем будущем. В Лиге чемпионов еще ничего не потеряно, нам предстоит ответный матч в Португалии. У нас отличная команда, у которой горят глаза, но мы находимся на начальном этапе формирования в плане игры в еврокубках. Мне нравится, как мы работаем, как тренируемся, каким путем мы идем. Можете сравнить статистику, чтобы понять, насколько серьезен был наш соперник сегодня. У нас есть цель, у нас есть путь, в который я верю.

— Комфортно ли вам работать в таких условиях?

— У меня контракт на два года, и я очень доволен условиями, которые созданы в клубе. Буду работать тут независимо от того, кто будет рядом. Тут есть все, чтобы заниматься работой. Повторюсь: если мы хотим чего-то добиться, то нам нужна стабильность. Я полон желания работать здесь и добиться чего-то хорошего для «Спартака».

— Насколько вы довольны составом «Спартака»? Кажется, что выступать в Лиге чемпионов с такими молодыми футболистами пока рано.

— Все это обсуждается с руководством клуба. Все прекрасно понимают, что РПЛ — это одно дело, а Лига чемпионов — совершенно другое. Сегодня мы играли против «Бенфики» — команды, которая укомплектована игроками действительно сильных сборных. Чтобы стабильно выступать на таком уровне, нам нужна эволюция в плане развития команды. Опыт выступлений на таком уровне нам необходим для роста игроков. На данный момент я доволен командой и игроками. Но мы все отдаем себе отчет, что есть большая разница — играть в чемпионате России и в Лиге чемпионов.

— С вами согласовали кандидатуру аргентинца Гонсало Мантиэля? Нет ли у вас опасений за собственную судьбу после ухода Попова?

— Это не те вещи, которые обсуждаются публично. Это внутренние вопросы клуба.

— Можно ли назвать игру Наиля Умярова каплей позитива? Вы доверяете ему с самого начала предсезонной работы, он оправдывает это доверие?

— Наиль отлично зарекомендовал себя в работе, быстро адаптировался к нашим идеям. Я верю, что у него большое будущее, у него есть все задатки для дальнейшего роста. Радует, что он у нас не один такой молодой игрок в команде. Работа с молодежью должна вестись планомерно, целенаправленно. Наиль является ярким примером такой работы.

— Что бы вы изменили в футболе своей команды, если бы можно было переиграть этот матч?

— Когда мы готовимся к встрече, то вместе со штабом мы проводим большую аналитическую работу. Каждое решение, принятое нами, абсолютно осознанное. В первом тайме мы играли хорошо, угрожали воротам соперника — значит, принятое решение нами о стартовом составе было верным. Что касается игры, у нас есть футболисты, имеющие опыт в еврокубках, но его должно быть больше. Еще ничего не закончено, мы едем в Лиссабон с верой и надеждой. Никто не опускает руки. Больше не существует преимущества гостевого гола, это может нам помочь. В последние годы у команды не было игр в еврокубках, нужно набраться терпения и идти дальше.

— Тренер «Бенфики» сказал, что «Спартак» должен был уступить крупнее, потому что играл в гандбол в своей штрафной.

— Не хочу комментировать слова коллег и решения арбитров. Я еще не смотрел моменты. Могу только поздравить «Бенфику» с заслуженной победой.