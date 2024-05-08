«Реал» на своем поле примет «Баварию» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов в среду, 8 мая. Игра пройдет в Мадриде, Испания, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния «Реала» и «Баварии». Ключевые события встречи будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Начало видеотрансляции встречи «Реал» — «Бавария» на канале «Матч ТВ» запланировано на 21.40 по московскому времени. Также матч Лиги чемпионов покажут на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч Премьер» по подписке с 21.45 по московскому времени.

Первый матч в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» прошел в Мюнхене и завершился со счетом 2:2. За мадридцев дубль оформил Винисиус Жуниор, а в составе немецкого клуба отличились Гарри Кейн и Лерой Сане.

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