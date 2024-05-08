«Реал» дома в Мадриде на арене «Сантьяго Бернабеу» примет «Баварию» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Начало видеотрансляции встречи «Реал» — «Бавария» на канале «Матч ТВ» — в 21.40 мск. Игру также покажут на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч Премьер» по подписке с 21.45 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий противостояния «Реала» и «Баварии».

Первый матч полуфинала ЛЧ между «Баварией» и «Реалом» завершился со счетом 2:2. За мадридцев дубль оформил Винисиус Жуниор, а в составе немецкого клуба отличились Гарри Кейн и Лерой Сане.

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