Алексей Заварухин получил предложение войти в штаб Николая Заварухина в «Автомобилисте»

Как стало известно «СЭ», экс-главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин получил предложение войти в тренерский штаб «Автомобилиста», который возглавляет его двоюродный брат Николай Заварухин.

При этом сам специалист намерен ждать предложений из КХЛ по работе главным тренером.

Ранее стало известно, что Алексей Заварухин покинул систему «Трактора». 43-летний специалист вошел в тренерский штаб Анвара Гатиятулина летом 2023 года. По ходу сезона Заварухин возглавил «Трактор» после увольнения Гатиятулина.

Вместе с «Трактором» Заварухин завоевал бронзовые медали КХЛ, уступив в полуфинале Кубка Гагарина «Динамо».