«Спартак» снова штормит. На поле — поражение от «Бенфики», в офисе — отставка Попова
Как же важен был этот матч для Руя Витории! Против своего бывшего клуба. На глазах всей футбольной португальской общественности после периода забвения в Саудовской Аравии. В противостоянии с главным недругом — Жорже Жезушем, который несколько лет подкалывал и провоцировал нынешнего главного тренера спартаковцев.
Представляю, как Рую хотелось победить, а тут такая напасть — вылетели оба фланга. Промес и Мозес. Вот и чеши репу. Витория придумал интересно: диспетчера оборонительного плана увидишь нечасто, но здесь как раз тот случай — Зобнин занял позицию под Соболевым и пытался активно перекусывать начало атак. Плюс два опорника — вытащенный наконец на свет божий с лавки Хендрикс и Умяров, выдавший, кстати, идеальный первый тайм.
Моментов у ворот Максименко это не отменяло, но в других сочетаниях, весьма вероятно, вышло бы еще тяжелее. А тут и сзади хоть и относительный, но все же порядок наблюдался, и впереди Бакаев, Ларссон и Соболев при помощи активного Айртона что-то придумывали. Бакаев, поняв, что с Рассказовым справа каши не сварит, часто смещался налево к Ларссону, их связка периодически что-то острое выдавала.
Но надежда на положительный исход жила только до перерыва. Стоило португальцам во втором тайме чуть поднажать, как вся конструкция рухнула. Да, можно говорить, что рефери ошибся с первым голом — Пиззи, находившийся в офсайде, помешал Джикии. Но не станем пенять на судейство, поскольку мяч пять (!) раз попадал в руки спартаковцев в их штрафной. Работай на матче ВАР, думаю, два-три пенальти сербский арбитр точно назначил бы.
«Бенфика» развернула образцовую атаку. К такому «Спартак» оказался не готов ???— Матч ТВ (@MatchTV) August 4, 2021
Наш старый знакомый Жоау Мариу отдал на Рафу, а тот расстрелял ближний угол ворот Максименко.
Так «Бенфика» забила первый ? pic.twitter.com/Q35hUGYKEz
«Спартаку» совершенно очевидно не хватило ресурса. И здесь больше вопросов к селекции, чем к Рую Витории. Уже больше года говорится о проблемных позициях — правом защитнике и опорнике. Но туда пришли Мозес, оказавшийся на поверку правым хавом, а также абсолютно серенький Хендрикс. Голландец не просто не усилил состав — он в нем худший, при этом отнимая ценное легионерское место.
На все это наслоилось заявление спортивного директора москвичей Дмитрия Попова, который в перерыве заявил моему коллеге по «СЭ» Игорю Рабинеру, что в ближайшее время покинет свою должность. «Спартак» опять штормит не по-детски: пока нет ни результата, ни спокойствия в офисе. Впрочем, последнему мы давно не удивляемся...
На фоне крепкой «Бенфики» красно-белые выглядели если и не мальчиками для битья, то явно не ровней. Дождемся, конечно, ответного матча, но есть твердое ощущение, что Витории в этот раз напомнить о себе своим соотечественникам не удастся.
Новый евросезон (не будем сейчас про «Кешлю») начинается так же уныло, как прошли два предыдущих. Мы по-прежнему чужие на этом празднике жизни.
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