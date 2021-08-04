Красно-белые почти без шансов уступили португальцам дома (0:2), а спортивный директор москвичей заявил через «СЭ» об уходе из клуба

Как же важен был этот матч для Руя Витории! Против своего бывшего клуба. На глазах всей футбольной португальской общественности после периода забвения в Саудовской Аравии. В противостоянии с главным недругом — Жорже Жезушем, который несколько лет подкалывал и провоцировал нынешнего главного тренера спартаковцев.

Представляю, как Рую хотелось победить, а тут такая напасть — вылетели оба фланга. Промес и Мозес. Вот и чеши репу. Витория придумал интересно: диспетчера оборонительного плана увидишь нечасто, но здесь как раз тот случай — Зобнин занял позицию под Соболевым и пытался активно перекусывать начало атак. Плюс два опорника — вытащенный наконец на свет божий с лавки Хендрикс и Умяров, выдавший, кстати, идеальный первый тайм.

Моментов у ворот Максименко это не отменяло, но в других сочетаниях, весьма вероятно, вышло бы еще тяжелее. А тут и сзади хоть и относительный, но все же порядок наблюдался, и впереди Бакаев, Ларссон и Соболев при помощи активного Айртона что-то придумывали. Бакаев, поняв, что с Рассказовым справа каши не сварит, часто смещался налево к Ларссону, их связка периодически что-то острое выдавала.

Но надежда на положительный исход жила только до перерыва. Стоило португальцам во втором тайме чуть поднажать, как вся конструкция рухнула. Да, можно говорить, что рефери ошибся с первым голом — Пиззи, находившийся в офсайде, помешал Джикии. Но не станем пенять на судейство, поскольку мяч пять (!) раз попадал в руки спартаковцев в их штрафной. Работай на матче ВАР, думаю, два-три пенальти сербский арбитр точно назначил бы.

«Бенфика» развернула образцовую атаку. К такому «Спартак» оказался не готов ???



Наш старый знакомый Жоау Мариу отдал на Рафу, а тот расстрелял ближний угол ворот Максименко.



Так «Бенфика» забила первый ? pic.twitter.com/Q35hUGYKEz — Матч ТВ (@MatchTV) August 4, 2021

«Спартаку» совершенно очевидно не хватило ресурса. И здесь больше вопросов к селекции, чем к Рую Витории. Уже больше года говорится о проблемных позициях — правом защитнике и опорнике. Но туда пришли Мозес, оказавшийся на поверку правым хавом, а также абсолютно серенький Хендрикс. Голландец не просто не усилил состав — он в нем худший, при этом отнимая ценное легионерское место.

На все это наслоилось заявление спортивного директора москвичей Дмитрия Попова, который в перерыве заявил моему коллеге по «СЭ» Игорю Рабинеру, что в ближайшее время покинет свою должность. «Спартак» опять штормит не по-детски: пока нет ни результата, ни спокойствия в офисе. Впрочем, последнему мы давно не удивляемся...

На фоне крепкой «Бенфики» красно-белые выглядели если и не мальчиками для битья, то явно не ровней. Дождемся, конечно, ответного матча, но есть твердое ощущение, что Витории в этот раз напомнить о себе своим соотечественникам не удастся.

Новый евросезон (не будем сейчас про «Кешлю») начинается так же уныло, как прошли два предыдущих. Мы по-прежнему чужие на этом празднике жизни.