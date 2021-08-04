Футбол
Лига чемпионов
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
Tokyo 2020
Статьи   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Спартак» снова штормит. На поле — поражение от «Бенфики», в офисе — отставка Попова

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 22:50
4 августа. Москва. «Спартак» — «Бенфика» — 0:2. Красно-белые проиграли в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
4 августа. Москва. «Спартак» — «Бенфика» — 0:2. Красно-белые проиграли в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Красно-белые почти без шансов уступили португальцам дома (0:2), а спортивный директор москвичей заявил через «СЭ» об уходе из клуба
Спартак — Бенфика
4&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бенфика&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Вратарь красно-белых Александр Максименко.«Спартак» оказался в своей же клетке. Проиграл дома «Бенфике» и поставил выход в Лигу чемпионов под большой вопрос

Как же важен был этот матч для Руя Витории! Против своего бывшего клуба. На глазах всей футбольной португальской общественности после периода забвения в Саудовской Аравии. В противостоянии с главным недругом — Жорже Жезушем, который несколько лет подкалывал и провоцировал нынешнего главного тренера спартаковцев.

Представляю, как Рую хотелось победить, а тут такая напасть — вылетели оба фланга. Промес и Мозес. Вот и чеши репу. Витория придумал интересно: диспетчера оборонительного плана увидишь нечасто, но здесь как раз тот случай — Зобнин занял позицию под Соболевым и пытался активно перекусывать начало атак. Плюс два опорника — вытащенный наконец на свет божий с лавки Хендрикс и Умяров, выдавший, кстати, идеальный первый тайм.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

Моментов у ворот Максименко это не отменяло, но в других сочетаниях, весьма вероятно, вышло бы еще тяжелее. А тут и сзади хоть и относительный, но все же порядок наблюдался, и впереди Бакаев, Ларссон и Соболев при помощи активного Айртона что-то придумывали. Бакаев, поняв, что с Рассказовым справа каши не сварит, часто смещался налево к Ларссону, их связка периодически что-то острое выдавала.

4&nbsp;августа. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бенфика&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2.В ворота «Спартака» не назначены три пенальти. Один гол «Бенфики» засчитан ошибочно

Но надежда на положительный исход жила только до перерыва. Стоило португальцам во втором тайме чуть поднажать, как вся конструкция рухнула. Да, можно говорить, что рефери ошибся с первым голом — Пиззи, находившийся в офсайде, помешал Джикии. Но не станем пенять на судейство, поскольку мяч пять (!) раз попадал в руки спартаковцев в их штрафной. Работай на матче ВАР, думаю, два-три пенальти сербский арбитр точно назначил бы.

«Спартаку» совершенно очевидно не хватило ресурса. И здесь больше вопросов к селекции, чем к Рую Витории. Уже больше года говорится о проблемных позициях — правом защитнике и опорнике. Но туда пришли Мозес, оказавшийся на поверку правым хавом, а также абсолютно серенький Хендрикс. Голландец не просто не усилил состав — он в нем худший, при этом отнимая ценное легионерское место.

Дмитрий Попов (справа) и&nbsp;главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Руй Витория.«Если наш состав по-прежнему формирует Тедеско, не вижу смысла продолжать работу». Дмитрий Попов заявил через «СЭ», что уходит из «Спартака»

На все это наслоилось заявление спортивного директора москвичей Дмитрия Попова, который в перерыве заявил моему коллеге по «СЭ» Игорю Рабинеру, что в ближайшее время покинет свою должность. «Спартак» опять штормит не по-детски: пока нет ни результата, ни спокойствия в офисе. Впрочем, последнему мы давно не удивляемся...

На фоне крепкой «Бенфики» красно-белые выглядели если и не мальчиками для битья, то явно не ровней. Дождемся, конечно, ответного матча, но есть твердое ощущение, что Витории в этот раз напомнить о себе своим соотечественникам не удастся.

Новый евросезон (не будем сейчас про «Кешлю») начинается так же уныло, как прошли два предыдущих. Мы по-прежнему чужие на этом празднике жизни.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Константин Алексеев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Хочу, чтобы Федор вышел и вырубил!» Хабиб переживает за Емельяненко
Поражение от Турции стало роковым. Россия насмерть рубилась с Бразилией, но проиграла — и выбыла с Олимпиады
Леонид Федун — об уходе Дмитрия Попова из «Спартака»: «Это не мужской поступок!»
Волейбол на Олимпиаде, женщины, результаты 1/4 финала: Россия — Бразилия и другие матчи
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
15
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры