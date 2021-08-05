Безумное реалити-шоу «Спартака»: за Цорном и Газизовым громко уходит и Попов

Как родилась инфобомба от Попова

Репортеру, чтобы взорвать информационную бомбу, иногда еще должно везти. Везение — в том, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте. И далеко не всегда это оказывается его заслугой.

В перерыве матча «Спартак» — «Бенфика» почти все мои коллеги ушли из ложи прессы «Открытие банк Арены» в пресс-центр. Перекусить (журналистам дают пакеты с закусками, но на трибунах в ковид-времена притрагиваться к еде запрещено категорически), пообщаться, справить, извините, естественные надобности.

А мне уходить внутрь было лень. На воздухе — тепло, на стадионах я не был с копенгагенского матча Россия — Дания — и хотелось просто посидеть и обдумать первый тайм. Еще далеко не такой безнадежный для красно-белых, каким окажется второй. Да, и до перерыва у «Бенфики» было явно больше голевых моментов, но воспользоваться ими «орлы» не сумели, а концовку тайма «Спартак» провел довольно живо.

Обсуждали все это с классиком спортивной журналистики, одним из основателей «СЭ» и автором (да-да!) названия газеты Леонидом Трахтенбергом. Он убеждал меня — и небеспочвенно, — что спартаковцы и не могут против такого соперника сейчас играть зрело. Потому что пришел новый тренер и мало того, что ему требуется время для внедрения своих идей, так еще и многочисленных участников Евро-2020 (Джикия, Зобнин, Соболев, Крал, Промес, Ларссон) он на предсезонке почти не застал, да еще и Понсе на Олимпиаду уехал. Все находятся и в разном физическом состоянии, и на различном уровне понимания совершенно других идей Руя Витории по сравнению с Доменико Тедеско.

Я хотел было спросить, разве не в такой же ситуации относительно Евро и Copa America находится «Бенфика» — и это так. Вот только Жорже Жезуш, в отличие от своего недруга и оппонента Витории (руки они друг другу после игры не пожали, потому что их послематчевые траектории не совпали, что не кажется мне случайностью), вновь возглавил «Бенфику» год назад. Состав у «орлов» поменялся незначительно — шесть игроков стартового состава по сравнению с проигрышем ПАОКу в квалификации прошлогоднего ЛЧ совпали, а еще двое тогдашних игроков старта вышли теперь на замены.

Идеи Жезуша бенфиковцами за год уже вызубрены. У «Спартака» и Витории такого взаимопонимания еще быть не может. С другой стороны, красно-белые уже вкатились в сезон, сыграли два тура чемпионата, «Бенфика» же начнет только в ближайший уик-энд. Но, как выяснилось, ей это совсем не помеха. И страшно становится, когда думаешь, что бы она сделала со «Спартаком», играй в разгар сезона...

Вот обо всем этом мы и рассуждали с Трахтенбергом, когда его сверху окликнул знакомый голос. Игорь Ледяхов! Один из ярчайших спартаковцев первой половины 90-х живет в Барселоне, а тут оказался в Москве и не мог не заехать на такой футбол. Мы перебросились несколькими фразами об игре, и позже я вспомню точнейшую оценку Игоря. В ответ на мою реплику, что «Бенфика» должна была забивать два, Ледяхов ответил: «Четыре!» Посмотрев уже дома нарезку моментов, соглашусь со знаменитым полузащитником 90-х.

Ледяхов ушел искать капитана своего «Спартака» Виктора Онопко, Трахтенберг — в пресс-центр, а я краем глаза заметил с кем-то оживленно разговаривавшего рядов на десять выше Дмитрия Попова. Немного удивился, поскольку ожидал видеть его еще выше, в какой-то из вип-лож. Но еще через пару минут Дмитрий Львович окажется один и увидит в ложе прессы меня. В единственном числе.

С Поповым мы знакомы уже 30 лет — с тех легендарных времен, когда он, левый защитник «Спартака» раннего Олега Романцева, делал хет-трик в ворота газзаевского «Динамо», и красно-белые громили соперника — 7:1. Может, не будь этого знакомства, спортивный директор и не стал бы так откровенничать. А может, и стал бы — как знать.

Опровергну предположения, сделанные братом владельца «Спартака» Андреем Федуном: Попов был абсолютно трезв, от него не исходило никаких паров. Он просто был на эмоциях. И сразу сказал мне: «Завтра буду писать заявление об уходе». Дальше начался его монолог минут на 7-8, который вы имели возможность прочитать вчера вечером. И про отказ в приобретении 24-летнего правого защитника из «Ривер Плейт» и сборной Аргентины, игрока стартового состава аргентинцев в недавнем финале Copa America Гонсало Монтиэля; и, что стало последней каплей, скриншот отрицательного резюме по этому игроку от Доменико Тедеско (при том что с Виторией футбол строится полярный «домениканскому»); и о непрекращающихся публичных унижениях в адрес Попова от Заремы Салиховой...

«За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой», — резко формулировал Попов. Я понимал, что это может быть чисто эмоциональным выплеском и решил, когда будет готов текст, отправить его Дмитрию на сверку — вдруг, успокоившись и увидев свои слова в письменном виде, он изменит свое решение. Я в профессии много лет и понимаю, что наши собеседники — живые люди. И неправильно ради сенсации жертвовать ими и их судьбами. Всегда надо переспросить, уверен ли человек в том, что хочет это сказать.

Зарема включила артиллерию и никак не может остановиться

Попов был уверен. Весь второй тайм стал для меня сплошным упражнением для шеи, которой я вращал сверху вниз — от экрана смартфона, на котором набивал текст монолога Попова, к полю, где происходили мрачнейшие для «Спартака» события. Оба гола на каком-то чутье увидеть успел. И прочувствовать тяжелый дух, который шел от красно-белых после перерыва, — тоже.

Надо обратить внимание на то, что заявление о предстоящем уходе со всеми сопутствующими жесткими формулировками спортивный директор делал в перерыве, когда еще за последующее развитие событий говорило далеко не все. То есть с текущим результатом это не было связано никак.

Зато точно было — с истерической обстановкой, в очередной раз возникшей внутри «Спартака». И это — в начале сезона столетнего юбилея клуба! Зарема Салихова, выйдя в январе из спартаковского совета директоров, включила Телеграм-артиллерию и никак не может остановиться, хоть о том уже и заявляла.

Не владею финансовой и прочей внутренней информацией о делах «Спартака», поэтому не возьмусь судить на тему чьей-то правоты. Но очень хорошо помню, что сначала Зарема мочила Томаса Цорна и хвалила Шамиля Газизова, затем мочила Газизова и хвалила Попова, а теперь настала и очередь последнего. Какое-то невероятное реалити-шоу. Паноптикум.

Разумеется, куча вопросов Рую Витории на пресс-конференции была посвящена этому. Он проявил себя истым европейцем, виртуозно уйдя от любой конкретики — например, от моего вопроса, правду ли сказал Попов, что Руй дал добро на приобретение Монтиэля. Португалец назвал это внутренними вопросами клуба, которые не должны выходить наружу.

Он только лишь пожелал «Спартаку» — не команде, а клубу — стабильности, в которой легче будет чего-либо добиваться. Никаких необдуманных эмоциональных высказываний, в том числе и о необходимости резкого укрепления состава, за ним замечено не было. Руй явно хочет работать в «Спартаке» как можно дольше.

Но с учетом того, что Попов был его явным сторонником и единомышленником, а именно назначение Витории (точнее, его форма) стало поводом для выхода Заремы из совета директоров, лучше бы Рую таких болезненных поражений позволять себе поменьше. А то, глядишь, к Новому году и столетию следующей весной «Спартак» подойдет с кем-то другим на бровке. Тренер сам потихоньку становится жертвой созданных им же на предсезонном турнире ожиданий.

Между тем более чем логично, что, когда уровень сопротивления стал в разы выше, и «Спартак» оказался другим. По итогам матча с «Бенфикой» можно похвалить разве что двух человек, — Александра Максименко и Наиля Умярова. В адрес последнего, которому Витория доверял всю предсезонку и продолжает это делать, он произнес немало лестных слов. И они были заслуженными — помню, например, как после одной неудачной передачи в середине первого тайма Умяров так разозлился на себя, что в течение пяти минут сделал три отбора и перехвата. И диагональки порой вырезал — любо-дорого, а уж как пробил по коварной траектории почти с 30 метров, что греческий вратарь «Бенфики» еле вытащил из-под штанги...

Одним словом опишите ситуацию, происходящую в «Спартаке» накануне столетия клуба ?? pic.twitter.com/mUy3ct4l4j — Спорт-Экспресс (@sportexpress) August 4, 2021

Жезуш был прав, сказав, что «Бенфика» могла выиграть и 5:0

Такие матчи и делают молодых футболистов сильнее. Впрочем, не сразу. Николай Рассказов, хорошо отыгравший первые два матча национального первенства, уровень «Бенфики» не потянул — в первом тайме его фланг просто разрывали. Другое дело, что потом он (а может, и Витория) сделал вывод, и во втором тайме на сцене были уже другие красно-белые. Оба гола пришли с противоположного фланга.

Нужно внимательно пересмотреть голевые эпизоды, чтобы понять, чья там в действительности вина. Если поглядеть, как на 50-й минуте располагались игроки «Спартака» при первом приближении португальцев к нашей штрафной, то можно заметить, что по будущему автору гола Рафе Силве играет Роман Зобнин, а Хендрикс опекает Жоау Мариу. Но еще до входа в штрафную Рафы отскакивает от Зобнина, тот не реагирует. Далее Силва уже в одиночку получает мяч и без сопротивления входит в штрафную. При этом Роман так и остается стоять у линии штрафной, опекая воздух.

Хендрикс продолжает играть по Жоау Мариу, но увидев, что с мячом в его направлении движется Рафа, делает школьную ошибку — выбрасывается на него и позволяет двум игрокам «Бенфики» его легко отыграть, причем даже не классической стенкой в одно касание, а в два — столько позволил себе Жоау Мариу. А Рафа Силва расстреливает Максименко, у которого тут — ни шанса.

Пять минут спустя отсутствие ВАР спасло «Спартак» от стопроцентного пенальти за руку Жиго. Но через полтайма после гола Рафы «Бенфика» сняла все вопросы. Снова Хендрикс на своей половине поля проигрывает единоборство, Вайгль делает пас поперек на Вериссимо, а тот видит, что между левым защитником Айртоном и левым центральным Джикией — огромный зазор.

Вериссимо успевает даже показать рукой Жилберту, куда ему нужно открываться. Тот летит в эту дыру и идеально получает мяч пасом метров на 25. Джикия, в этом матче уже кое-что сблокировавший, летел, чтобы сделать это еще раз, — но не успел. На этот раз Максименко получил в ближний угол — но с такого расстояния и с такой силой, что сделать он ничего бы не смог.

Жорже Жезуш был абсолютно прав, сказав обидную вроде бы вещь — что «Бенфика» могла бы обыграть «Спартак» и 4:0, и 5:0. Два мяча отрыва дают красно-белым иллюзию каких-то шансов. Но это возможно только в том случае, если «орлы» вообще бросят летать. Этого до конца исключать нельзя, но Жезуш слишком опытен, чтобы не предусмотреть такой ментальный разворот у своих игроков.

Хорошо еще, что Витория не получил от оппонента по-крупному — а то, зная уехавшего в отпуск Федуна, тогда бы до всякого могло дойти. Тем более при наличии Заремы. Руй еще об этом просто не догадывается...

Единственное, что реально порадовало, — это редкое единение между командой и болельщиками. Трибуна В, неистово поддерживавшая команду всю игру, запела после ее окончания — и, насколько я мог слышать, в этом пении не было ничего оскорбительного. К фанатам подошла вся команда во главе с Виторией, и игроки долго аплодировали им в такт. Причем стояли и не собирались никуда уходить, пока фаны продолжали перформанс.

Не знаю, мог ли быть результат лучше, кабы трибуны в Тушине были заполнены. Не уверен. Уж больно огромной казалась разница в классе — тут уместно напомнить про более чем двукратную разницу в трансферной стоимости игроков. И, по мне, поражение «Спартака» стало абсолютно логичным продолжением бездарного выступления наших клубов в еврокубках двух последних сезонов. Красно-белые от этих сезонов просто отскочили — но теперь настала их очередь понимать, как рухнул за какие-то пару лет российский клубный футбол.