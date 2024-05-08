Карло Анчелотти рассказал о своей философии"Реала"

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своей философии футбола.

«Моя философия футбола? Она адаптируется под игроков. Я не хочу, чтобы у команды была только одна идентичность», — цитирует Анчелотти Marca.

Анчелотти першел в «Реала» в 2021 году. Ранее он уже работал с командой, возглавляя команду с 2013 по 2015 год. Под его руководством мадридцы становились чемпионами Испании, обладателями Кубка и Суперкубка страны, а также дважды побеждали в Лиге чемпионов.

Матч «Реал» — «Бавария» пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 8 мая.