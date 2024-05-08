Ротен недоволен игрой «ПСЖ» против «Боруссии» в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал игроков французской команды после вылета от дортмундской «Боруссии» из Лиги чемпионов. В сумме двух матчей парижане проиграли 2:0.

«Возможно, вы никогда больше не увидите финал Лиги чемпионов... Я видел «ПСЖ» в финале один раз. И мне сказали, что поражение в нем не имеет значения, мол, скоро всё увидим во втором финале. Я всё ещё жду его», — цитирует Ротена RMC Sport.

Дортмундская команда выиграла по сумме двух матчей (1:0 и 1:0), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем матча «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2). Финал состоится 1 июня на «Уэмбли»