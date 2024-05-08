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Сегодня, 20:55

«Реал» и «Бавария» объявили стартовые составы на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов

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Нападающий «Реала» Винисиус (справа) в матче против «Баварии».
Фото Global Look Press

Мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария» объявили стартовые составы на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов.

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Вальверде, Тчуамени, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус.

Запасные: Куртуа, Кепа, Милитау, Фран Гарсия, Модрич, Камавинга, Лукас Васкес, Себальос, Диас, Гюлер, Хоселу.

«Бавария»: Нойер, Мазрауи, Дайер, Де Лигт, Киммих, Павлович, Лаймер, Гнабри, Мусиала, Сане, Кейн.

Запасные: Ульрайх, Упамекано, Ким, Горетцка, Шупо-Мотинг, Сарагоса, Дэвис, Мюллер, Тель.

Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Первая встреча между «Баварией» и «Реалом» завершилась вничью со счетом 2:2.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Винисиус Жуниор (&laquo;Реал&raquo;) и&nbsp;Гарри Кейн (&laquo;Бавария&raquo;). «Реал» — «Бавария»: битва за финал. Онлайн-трансляция матча
Лига чемпионов. 1/2 финала
08 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Бавария
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Реал
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