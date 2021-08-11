«Спартак» ответил на подколку «Зенита» по поводу вылета из Лиги чемпионов
01:23
«Зенит» в англоязычном Twitter подшутил над «Спартаком» после поражения красно-белых от «Бенфики» (0:2) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Футбол, который пошел не по плану», — написала пресс-служба «сине-бело-голубых».
«Спартак» ответил на этот твит, вспомнив 4-е место «Зенита» в группе и одно набранное очко в Лиге чемпионов сезона-2020/21.
«Да, мы проиграли, но вы, пожалуй, последний клуб, который должен шутить о чужих неудачах в ЛЧ», — говорится в Twitter «Спартака».
Читайте также
«От МОК за слова про трансгендеров прилетело. Ну и что?» Трефилов и гандболистки сборной России дали огненное интервью «СЭ»
4
Зачет
vs
8
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю