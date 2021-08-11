«Спартак» ответил на подколку «Зенита» по поводу вылета из Лиги чемпионов

«Зенит» в англоязычном Twitter подшутил над «Спартаком» после поражения красно-белых от «Бенфики» (0:2) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Футбол, который пошел не по плану», — написала пресс-служба «сине-бело-голубых».

«Спартак» ответил на этот твит, вспомнив 4-е место «Зенита» в группе и одно набранное очко в Лиге чемпионов сезона-2020/21.

«Да, мы проиграли, но вы, пожалуй, последний клуб, который должен шутить о чужих неудачах в ЛЧ», — говорится в Twitter «Спартака».