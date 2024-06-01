Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:42

Брандт: «Боруссия» усердно и интенсивно тренировалась и хорошо подготовилась к финалу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Юлиан Брандт.
Фото AFP

Полузащитник «Боруссии» Юлиан Брандт считает, что его команда хорошо готова к финалу Лиги чемпионов против «Реала».

«Последний матч мы провели две недели назад. Можно ли сказать, что это большая проблема? Я так не думаю. Считаю, что это совершенно не важно. Мы усердно и интенсивно тренировались и хорошо подготовились», — цитирует пресс-служба УЕФА Брандта.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.

 
Тони Кроос, Марко Ройс и&nbsp;Лука Модрич. Кроос и Модрич могут превзойти Криштиану, Ройс — наконец-то выиграть большой титул. «Реал» — «Боруссия» — финал для истории
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039970--dortmund-vs-real-madrid/
Юлиан Брандт
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
0
Читайте также
Анастасия Сиваева войдет в каст ситкома «Папины дочки. Новые»
Шотландия попала в группу Евро-2024 к Германии, Швейцарии и Венгрии
Из-за инцидента в метро Москвы был эвакуирован 171 человек
Махачев едва удержался, чтобы не ударить Порье за одно его слово на битве взглядов. Что  произошло перед боем главного российского чемпиона UFC
Песков назвал команду фонда Клуни безумцами за идею ареста журналистов РФ
Дочь Заворотнюк поделилась архивным видео с актрисой
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Материалы сюжета: «Боруссия» — «Реал»: финал Лиги чемпионов 2024 на «Уэмбли»
Терзич: «Анчелотти — настоящий пример для меня в нашей работе»
Кроос и Модрич могут превзойти Криштиану, Ройс — наконец-то выиграть большой титул. «Реал» — «Боруссия» — финал для истории
«Боруссия» — «Реал»: время начала и где смотреть трансляцию финала Лиги чемпионов
15-й титул для «Реала» или второй для «Боруссии»? Хватай фрибет 3000 в Winline и ставь на своего фаворита финала Лиги чемпионов
«Боруссия» — «Реал»: кто заберет главный трофей? Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
Анчелотти рассказал, какой вратарь выйдет в старте «Реала» в финале Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ринат Билялетдинов оценил шансы дортмундской «Боруссии» в финале Лиги чемпионов с «Реалом»

Терзич: «Анчелотти — настоящий пример для меня в нашей работе»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости