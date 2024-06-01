Брандт: «Боруссия» усердно и интенсивно тренировалась и хорошо подготовилась к финалу»

Полузащитник «Боруссии» Юлиан Брандт считает, что его команда хорошо готова к финалу Лиги чемпионов против «Реала».

«Последний матч мы провели две недели назад. Можно ли сказать, что это большая проблема? Я так не думаю. Считаю, что это совершенно не важно. Мы усердно и интенсивно тренировались и хорошо подготовились», — цитирует пресс-служба УЕФА Брандта.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.