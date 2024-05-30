Ройс: «Не может быть ничего лучше, чем выиграть Лигу чемпионов в своем последнем матче»

Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс поделился мыслями о том, что проведет свой последний матч за команду в финале Лиги чемпионов.

«Я бы сказал, что не может быть ничего лучше, чем провести свой последний матч в финале Лиги чемпионов и выиграть его. Я начал свой путь с финала Лиги чемпионов на «Уэмбли» в 2013 году и заканчиваю финалом в 2024-м. Карьеру в «Дортмунде» можно завершить и хуже», — заявил Ройс.

В субботу, 1 июня, «Боруссия» встретится с «Реалом» в рамках финала Лиги чемпионов. Это будет последний матч Ройса за немецкую команду. В мае «Боруссия» объявила, что футболист покинет клуб по окончании сезона.

В сезоне-2023/24 34-летний форвард провел за команду 41 матч во всех турнирах, забил девять мячей и сделал десять результативных передач.