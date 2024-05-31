Радченко рассказал, кого считает фаворитом финала Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Зенита» и «Расинга» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Реалом».

«Ожидания двоякие. «Реал» должен быть фаворитом, и я думаю, что у Мадрида все равно есть какое-то преимущество. Команда более опытная. Именно в таких финалах я отдаю предпочтение им. Но всякие сюрпризы могут быть — вспомните тот же финал Лиги конференций «Олимпиакос» — «Фиорентина».

Чем может удивить «Боруссия»? Она может создать очень большие проблемы «Реалу» на контратаках. У них есть очень быстрые игроки. Думаю, так они и будут играть», — приводит Vprognoze слова Радченко.

Финал Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал» пройдет в субботу, 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Матч начнется в 22.00 (мск).