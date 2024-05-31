Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 22:24

Радченко рассказал, кого считает фаворитом финала Лиги чемпионов

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий «Зенита» и «Расинга» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Реалом».

«Ожидания двоякие. «Реал» должен быть фаворитом, и я думаю, что у Мадрида все равно есть какое-то преимущество. Команда более опытная. Именно в таких финалах я отдаю предпочтение им. Но всякие сюрпризы могут быть — вспомните тот же финал Лиги конференций «Олимпиакос» — «Фиорентина».
Чем может удивить «Боруссия»? Она может создать очень большие проблемы «Реалу» на контратаках. У них есть очень быстрые игроки. Думаю, так они и будут играть», — приводит Vprognoze слова Радченко.

Финал Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал» пройдет в субботу, 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Матч начнется в 22.00 (мск).

Источник: Vprognoze.ru
0
Читайте также
Анастасия Сиваева войдет в каст ситкома «Папины дочки. Новые»
Бывший игрок «Зенита» и «Локомотива-Кубань» Гордон погиб в автокатастрофе
Фонд Джорджа Клуни намерен добиваться ордера на арест журналистов РФ
В СЖР назвали неприемлемыми угрозы в адрес находящихся за рубежом журналистов РФ
Прощай, няня: какой мы запомним Анастасию Заворотнюк
Дочь Заворотнюк поделилась архивным видео с актрисой
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Боруссия» — «Реал»: время начала и где смотреть трансляцию финала Лиги чемпионов

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости