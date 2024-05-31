Балахнин — о финале Лиги чемпионов: «Считаю «Реал» фаворитом, но не безоговорочным»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Реала» с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов.

«Считаю «Реал» фаворитом, но не безоговорочным. В финале Лиги чемпионов по определению встречаются две очень сильные команды, которые прошли серьёзный отбор на пути к решающему матчу. И обе имеют шансы победить. Поэтому явных фаворитов в таких встречах нет.

Тем не менее, у испанцев игроки более высокого уровня, чем у «Боруссии». Кроме того, у «Реала» большой опыт побед в Лиге чемпионов. Причём, именно в этом турнире команда проявляет свои лучшие качества. Это доказано годами. Поэтому предпочтение отдаю «Реалу», — сказал Балахнин Vprognoze.ru.

«Реал» сыграет с «Боруссией» в финале Лиги чемпионов 1 июня 2024 года в английском Лондоне на стадионе «Уэмбли».