В матче «Локомотив» — «Зенит» ошибочно не удалили Пабло. Это признала ЭСК РФС
Как стало известно «СЭ», экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Зенита» по судейству матча 4-го тура российской премьер-лиги с «Локомотивом» (1:1) и признала, что главный арбитр Сергей Карасев должен был удалить защитника москвичей Пабло.
Изначально ЭСК посчитала верными все решения Карасева в игре, однако в обращении не был учтен эпизод на 54-й минуте, в котором Пабло нарушил правила на Малкоме и получил желтую карточку. После отдельного рассмотрения эпизода ЭСК признала, что Карасев ошибочно не показал защитнику «Локомотива» красную карточку за срыв перспективной атаки соперника — комиссия отметила серьезную угрозу безопасности футболиста «Зенита» и не увидела намерения сыграть в мяч.
Добавим, что на 50-й минуте той же встречи вторую желтую карточку получил полузащитник «Зенита» Далер Кузяев.
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