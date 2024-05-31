«Краснодар» — чемпион по числу воспитанников в РПЛ, «Локомотив» доверяет им чаще других. Ежегодное исследование «СЭ»
В конце каждого сезона мы разбираем на атомы игровое время футболистов российской премьер-лиги и выясняем, какой клуб больше других доверяет продуктам собственной академии. Как и всегда, под словом «воспитанник» мы подразумеваем термин «доморощенный игрок клуба», у которого есть четкое определение в действующем регламенте РПЛ:
«Футболист, имеющий российское гражданство, который в возрасте с 14 (четырнадцати) до 21 (двадцати одного) года был постоянно или с перерывами в течение не менее 36 (тридцати шести) месяцев зарегистрирован непосредственно в данном клубе или спортивной школе такого клуба».
В переводе с канцелярского доморощенный игрок — тот, кто с 14 до 21 года находился в системе клуба на протяжении трех лет (необязательно подряд). В широком понимании это и есть воспитанник, ведь указанный этап — важнейший в становлении любого футболиста.
Возьмем это определение за основу и вычислим, в каком клубе в минувшем чемпионате активнее делали ставку на своих, а чья академия — самая востребованная в лиге.
«Локомотив» делает ставку на своих
Год назад в тройке клубов, которые предоставляют наибольшее игровое время своим воспитанникам, находились «Динамо», «Краснодар» и «Локомотив». Сейчас в топ-3 оказались они же, но изменился порядок. На этот раз на вершине красно-зеленые, а не бело-голубые. Впрочем, как видно по таблице, вся лидирующая тройка расположилась в непосредственной близости друг от друга.
Интересно, что у «Локомотива» за год процент доверия своим несильно поменялся, а вот у «Краснодара» с «Динамо» упал. У бело-голубых — из-за отъезда Захаряна в Европу, у черно-зеленых — из-за снижения количества заигранных воспитанников. В двух предыдущих сезонах «быки» регулярно выпускали на поле молодежь из своей академии хотя бы на несколько минут, а сейчас юные доморощенные футболисты редко выходят на поле в «Краснодаре». Но Сафонов, Сперцян, Черников и Волков в минувшем чемпионате играли ключевые роли в команде, поэтому «быки» идут в этой таблице так высоко.
Из других клубов отметим седьмое место «Зенита». В прошлом чемпионате доля игрового времени воспитанников сине-бело-голубых была в два раза выше, но уход Кузяева, Чистякова, Сутормина и ссылка Кругового в «Зенит-2» привели к текущему результату. В следующем сезоне цифры рискуют просесть еще сильнее.
Замыкает таблицу «Пари НН»: за волжскую команду не сыграл ни один доморощенный футболист, но это частично можно оправдать молодостью самого клуба — он был основан только в 2015 году.
«Чертаново» остается на ведущих ролях
У академии с юга столицы нет команды в премьер-лиге, но ее влияние на главный турнир страны огромно. В уходящем сезоне время в РПЛ получали сразу 17 воспитанников «Чертаново» в пяти различных клубах. Московская школа остается на первом месте по числу заигранных воспитанников в чужих командах лиги.
Лидерство «Чертаново» не удивляет, а вот второе место «Зенита» — сюрприз. В предыдущей главе текста мы констатировали снижение игрового времени воспитанников в самом невском клубе, но продуктов сине-бело-голубой академии хватает в других командах. За год их число увеличилось: к примеру, Илья Вахания в «Ростове» с ходу закрепился в качестве основного защитника, а Кирилл Кравцов стал чаще выходить на поле в «Сочи».
Но «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» не так уж далеко от «Зенита» и «Чертаново», что видно по таблице. В конце десятки неожиданно затесался белгородский «Салют», вырастивший сразу двух основных голкиперов клубов РПЛ — Александра Беленова («Факел») и Илью Лантратова («Локомотив»). В топе и петербургская СШОР «Зенит», которая не имеет отношения к действующим чемпионам России, поэтому выделена отдельно.
«Быки» — на вершине
Так чья же академия поставляет лиге больше всего футболистов?
Больше всех в РПЛ игроков со спартаковским прошлым (и/или настоящим): сразу 30 футболистов прошли Академию имени Федора Черенкова. Однако по занятому игровому времени своими воспитанниками лидирует «Краснодар». Черно-зеленых водрузили на вершину не только флагманы кубанской команды, но и видные футболисты других команд: Евгений Латышонок («Балтика»), Даниил Фомин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Оренбург»), Василий Черов («Факел»), Даниил Уткин («Ростов»). Как видите, воспитанников академии «быков» хватает не только в самом «Краснодаре».
Беглый взгляд на таблицу выше дает понять, что однозначного лидера среди поставщиков кадров для РПЛ сейчас нет. Все топовые академии находятся близко друг от друга: если по количеству их воспитанников в лиге есть заметный разброс, то по числу их игрового времени он не такой серьезный.
Интересно, что год назад в аналогичной таблице нашего исследования первое место занимал «Локомотив», однако сейчас он пятый. Но это ни в коем случае не говорит о провале красно-зеленой академии — показатели конкурентов сопоставимы, так что уже в 2025-м картина может поменяться вновь.
Москва продолжает доминировать
А в следующей таблице лидер поменяется не скоро. Здесь мы в очередной раз отмечаем, что футболисты из столичных академий заполонили лигу: на их игровое время приходится четверть от общего числа минут в РПЛ. Впрочем, в прошлом сезоне этот процент был примерно равен 30%, так что небольшой сдвиг есть.
Краснодарский край обходит Санкт-Петербург в борьбе за условное серебро, хотя Север не отпускает Юг слишком далеко. Высоко идет и Самарская область за счет тольяттинской Академии имени Коноплева. Четыре воспитанника барнаульского футбола (Соболев, Жиров, Камилов, Дюпин) вывели Алтайский край в топ-5. В уме держим и барнаульца Ерохина, который, правда, рано покинул малую родину.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4