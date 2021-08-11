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Де Дзерби высказался о победе «Шахтера» в матче Лиги чемпионов с «Генком»

01:31
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Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу команды в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Генка» (2:1).

«Мы очень хорошо играли и начинали нашу конструкцию так, чтобы обойти прессинг «Генка». И когда ты начинаешь ее так хорошо, затем создаются голевые моменты. Владение мячом всегда зависит от прессинга соперника. Чем жестче прессинг, тем вертикальнее развитие. Чем меньше прессинга соперника, тем большим будет наш контроль матча и владение мячом. Конечно, это два разных вида игры. И когда мы станем сильной-сильной командой, у нас всегда будет много шансов, много вариантов, как забить много голов и выигрывать каждый поединок», — цитирует Де Дзерби официальный сайт «Шахтера».

В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет с «Монако».

Дополнительная информация:

https://shakhtar.com/ru-ru/news/2021/august/11_news/11_roberto-de-zerbi/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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