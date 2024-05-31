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Сегодня, 22:20

Нагучев предложил на финал ЛЧ ставку с коэффициентом 9.50. Он очень верит в «Боруссию»

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Марко Ройс.
Фото Getty Images

Известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев дал прогноз на финал Лиги чемпионов. Дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал» встретятся 1 июня в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Финал
01 июн, 22:00. Wembley (Лондон)
Боруссия Д
Реал

В какой форме «Боруссия»

Дортмундцы заняли пятое место в бундеслиге, но отобрались в следующую Лигу чемпионов благодаря высокому рейтингу Германии в этом сезоне. «Боруссия» выиграла четыре из пяти последних матчей, включая оба полуфинальных у «ПСЖ» (1:0 и 1:0). В плей-офф подопечные Эдина Терзича также прошли ПСВ (1:1, 2:0) и мадридский «Атлетико» (1:2, 4:2).

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Марко Ройс покидает клуб летом по истечении контракта, но в двух прошлых домашних матчах против «Аугсбурга» (5:1) и «Дармштадта» (4:0) ветеран совершил пять (2+3) результативных действий. За «Боруссию» не сыграют травмированные защитники Рами Бенсебаини и Матеу Морей, а также форварды Себастьен Аллер и Жюльен Дюранвилль.

 
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В какой форме «Реал»

Королевский клуб вернул себе титул чемпиона Испании, а сезон может завершить завоеванием своего 15-го Кубка чемпионов. Серия без поражений «Реала» продолжается больше четырех месяцев, во время которых самый титулованный участник ЛЧ выбил из борьбы «Лейпциг» (1:0, 1:1), «Манчестер Сити» (3:3, 1:1, по пенальти 5:4) и «Баварию» (2:2, 2:1). На финише ла лиги команда Карло Анчелотти разгромила «Гранаду» (4:0) и «Алавес» (5:0), а еще сыграла вничью с «Вильярреалом» (4:4) и «Бетисом» (0:0). Винисиус Жуниор оформил дубль в ворота «Алавеса», а еще отметился в четырех из шести игр плей-офф ЛЧ. Финал на «Уэмбли» из-за травмы пропустит полузащитник Орельен Тчуамени, зато сможет сыграть полностью оправившийся от повреждения основной кипер Тибо Куртуа.

 
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«Боруссия» — «Реал»: статистика личных встреч

Немецкий клуб не побеждал «Реал» в четырех последних встречах команд на групповых этапах ЛЧ (2:2, 2:2, 1:3 и 2:3), а в двух последних играх в плей-офф главного еврокубка команды прошли друг друга по разу («Боруссия» выиграла 4:3 по сумме двух встреч в сезоне-2012/13, а «Реал» — 3:2 в сезоне-2013/14).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Боруссия» — «Реал»

«Дортмунд» хорошо готовится к соперникам по Лиге чемпионов, и я не думаю, что «Реалу» будет очень просто выиграть встречу на «Уэмбли». «Боруссия» очень ударно проводит первые таймы, а «Реал», наоборот, играет хорошо после перерыва. Предположу, что первый тайм выиграет немецкий клуб, а весь матч — «Реал». Эта тенденция просматривается на протяжении всего этого розыгрыша», — считает Нагучев.

В букмекерской компании FONBET на условие «Боруссия» выиграет первый тайм, но не победит в турнире» можно сделать ставку с коэффициентом 9.50.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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