Нагучев предложил на финал ЛЧ ставку с коэффициентом 9.50. Он очень верит в «Боруссию»
Известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев дал прогноз на финал Лиги чемпионов. Дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал» встретятся 1 июня в 22.00 по московскому времени.
В какой форме «Боруссия»
Дортмундцы заняли пятое место в бундеслиге, но отобрались в следующую Лигу чемпионов благодаря высокому рейтингу Германии в этом сезоне. «Боруссия» выиграла четыре из пяти последних матчей, включая оба полуфинальных у «ПСЖ» (1:0 и 1:0). В плей-офф подопечные Эдина Терзича также прошли ПСВ (1:1, 2:0) и мадридский «Атлетико» (1:2, 4:2).
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Марко Ройс покидает клуб летом по истечении контракта, но в двух прошлых домашних матчах против «Аугсбурга» (5:1) и «Дармштадта» (4:0) ветеран совершил пять (2+3) результативных действий. За «Боруссию» не сыграют травмированные защитники Рами Бенсебаини и Матеу Морей, а также форварды Себастьен Аллер и Жюльен Дюранвилль.
В какой форме «Реал»
Королевский клуб вернул себе титул чемпиона Испании, а сезон может завершить завоеванием своего 15-го Кубка чемпионов. Серия без поражений «Реала» продолжается больше четырех месяцев, во время которых самый титулованный участник ЛЧ выбил из борьбы «Лейпциг» (1:0, 1:1), «Манчестер Сити» (3:3, 1:1, по пенальти 5:4) и «Баварию» (2:2, 2:1). На финише ла лиги команда Карло Анчелотти разгромила «Гранаду» (4:0) и «Алавес» (5:0), а еще сыграла вничью с «Вильярреалом» (4:4) и «Бетисом» (0:0). Винисиус Жуниор оформил дубль в ворота «Алавеса», а еще отметился в четырех из шести игр плей-офф ЛЧ. Финал на «Уэмбли» из-за травмы пропустит полузащитник Орельен Тчуамени, зато сможет сыграть полностью оправившийся от повреждения основной кипер Тибо Куртуа.
«Боруссия» — «Реал»: статистика личных встреч
Немецкий клуб не побеждал «Реал» в четырех последних встречах команд на групповых этапах ЛЧ (2:2, 2:2, 1:3 и 2:3), а в двух последних играх в плей-офф главного еврокубка команды прошли друг друга по разу («Боруссия» выиграла 4:3 по сумме двух встреч в сезоне-2012/13, а «Реал» — 3:2 в сезоне-2013/14).
Прогноз Романа Нагучева на матч «Боруссия» — «Реал»
«Дортмунд» хорошо готовится к соперникам по Лиге чемпионов, и я не думаю, что «Реалу» будет очень просто выиграть встречу на «Уэмбли». «Боруссия» очень ударно проводит первые таймы, а «Реал», наоборот, играет хорошо после перерыва. Предположу, что первый тайм выиграет немецкий клуб, а весь матч — «Реал». Эта тенденция просматривается на протяжении всего этого розыгрыша», — считает Нагучев.
В букмекерской компании FONBET на условие «Боруссия» выиграет первый тайм, но не победит в турнире» можно сделать ставку с коэффициентом 9.50.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4