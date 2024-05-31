Хуммельс — лучший игрок Лиги чемпионов в этом сезоне по версии Goal
Портал Goal составил рейтинг лучших игроков Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.
В рейтинг вошел 21 футболист. В него вошли игроки дортмундской «Боруссии» (6 футболистов), «Реала» (4), «ПСЖ» (4), «Баварии» (2), «Манчестер Сити» (2), «Атлетико» (1), «Барселоны» (1) и «Лейпцига» (1).
Первое место занял защитник «Боруссии» Матс Хуммельс.
«Турнир, пожалуй, никогда не видел такого доминирующего защитника (и уж точно не в возрасте 35 лет!)», — говорится в материале.
Второе место занял форвард «Реала» Винисиус Жуниор. На третье место авторы поставили полузащитника мадридцев Тони Крооса.
В финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с «Реалом». Матч пройдет в субботу, 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Рейтинг лучших игроков Лиги чемпионов по версии Goal:
- Матс Хуммельс («Боруссия»);
- Винисиус Жуниор («Реал»);
- Тони Кроос («Реал»);
- Харри Кейн («Бавария»);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
- Джуд Беллингем («Реал»);
- Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд);
- Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд);
- Ашраф Хакими («ПСЖ»);
- Йозуа Киммих («Бавария»);
- Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд);
- Родриго («Реал»);
- Антуан Гризманн («Атлетико»);
- Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд);
- Витинья («ПСЖ»);
- Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд);
- Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);
- Филип Фоден («Манчестер Сити»);
- Илкай Гюндоган («Барселона»);
- Давид Раум («РБ Лейпциг»);
- Родри («Манчестер Сити»).
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