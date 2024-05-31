Хуммельс — лучший игрок Лиги чемпионов в этом сезоне по версии Goal

Портал Goal составил рейтинг лучших игроков Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.

В рейтинг вошел 21 футболист. В него вошли игроки дортмундской «Боруссии» (6 футболистов), «Реала» (4), «ПСЖ» (4), «Баварии» (2), «Манчестер Сити» (2), «Атлетико» (1), «Барселоны» (1) и «Лейпцига» (1).

Первое место занял защитник «Боруссии» Матс Хуммельс.

«Турнир, пожалуй, никогда не видел такого доминирующего защитника (и уж точно не в возрасте 35 лет!)», — говорится в материале.

Второе место занял форвард «Реала» Винисиус Жуниор. На третье место авторы поставили полузащитника мадридцев Тони Крооса.

В финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с «Реалом». Матч пройдет в субботу, 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Рейтинг лучших игроков Лиги чемпионов по версии Goal: