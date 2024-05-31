Рублев резко высказался о вылете с «Ролан Гаррос»: «Я просто убил себя сам сегодня»

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, какие эмоции испытывает после поражения от итальянца Маттео Арнальди в третьем круге «Ролан Гаррос»-2024. Спортсмен заявил, что это худший день в его карьере.

В пятницу, 31 мая, Рублев уступил Арнальди со счетом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6. Встреча между теннисистами продолжалась 2 часа 35 минут.

«Разочарован собой. Не помню, чтобы я чувствовал себя хуже на «Шлемах». Это худший день. Думаю, дело не в концентрации. Я загнал себя вниз своим поведением, дал Маттео летать по корту. В концовке с ним было невозможно что-либо сделать. Я просто убил себя сам сегодня. У меня было много возможностей, шансов, но в один момент я все потерял», — приводит «Чемпионат» слова Рублева.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Арнальди встретится с победителем матча Чжан Чжичжэнь (Китай) — Стефанос Циципас (Греция).

На «Ролан Гаррос» 2023 года Рублев также дошел до стадии третьего круга, где уступил итальянцу Лоренцо Сонего.