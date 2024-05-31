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Сегодня, 13:45

Ройс включен в заявку «Боруссии» на финал Лиги чемпионов против «Реала»

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Марко Ройс.
Фото Reuters

Дортмундская «Боруссия» объявила заявку команды на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2023/24 против мадридского «Реала».

В список вошел 34-летний полузащитник Марко Ройс, ранее объявивший об уходе из клуба по окончании сезона.

Вратари: Грегор Кобель, Александр Мейер, Марцел Лотка;

Защитники: Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Мариус Вольф, Иан Матсен, Никлас Зюле, Юлиан Рюэрсон;

Полузащитники: Салих Озджан, Феликс Нмеча, Марко Ройс, Юлиан Брандт, Марсель Забитцер, Эмре Джан, Кьелль-Арик Ветьен;

Нападающие: Себастьен Аллер, Джейдон Санчо, Никлас Фюллькруг, Юссуфа Мукоко, Дониелл Мален, Карим Адейеми, Джейми Байно-Гиттенс.

Для Марко Ройса (слева) и&nbsp;Тони Крооса финал Лиги чемпионов станет последней игрой в&nbsp;составах &laquo;Боруссии&raquo; и &laquo;Реала&raquo;. Финал Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал»: дата, где проходит, прямая трансляция

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 мск. Игру рассудит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении.

Мадридская команда не проигрывает в финалах Лиги чемпионов на протяжении восьми матчей кряду.

Сегодня, 31 мая, «Реал» огласил заявку команды на предстоящую встречу. В списке оказался французский полузащитник Орельен Тчуамени. Ранее главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти заявил, что хавбек пропустит финальный матч Лиги чемпионов из-за повреждения.

Марко Ройс
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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