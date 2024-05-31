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31 мая, 23:49

Ринат Билялетдинов оценил шансы дортмундской «Боруссии» в финале Лиги чемпионов с «Реалом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и «Реал».

«Для разнообразия буду на стороне немцев. Они когда-то выигрывали Лигу чемпионов, но это было давно. Так что пусть не «Реал», а кто-то новенький выиграет этот турнир. Да, шансов у немцев меньше. Но у «Аталанты» было, казалось, тоже мало шансов на выигрыш Лиги Европы. У «Байера» была длительная серия без поражений. А тут что-то не получилось. Как у «Динамо» в решающем матче за золото. «Байер» тоже не показал тех качеств, которых от него все ждали. Понятно, что завтра фаворитом будет «Реал», и он будет оказывать давление на ворота соперника. Но в этом случае можно и какую-то пенку пропустить», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Билялетдинова.

Финал Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал» пройдет в субботу, 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало матча — в 22.00 (мск).

Источник: Евро-Футбол.Ру
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