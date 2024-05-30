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«Боруссия» — «Реал»: где пройдет и во сколько начнется финал Лиги чемпионов

Финал ЛЧ «Боруссия» — «Реал» состоится на стадионе «Уэмбли»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Стадион «Уэмбли» примет финал Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024.
Стадион «Уэмбли» примет финал Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024.
Фото AFP

Дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал» сыграют в финале Лиги чемпионов 1 июня в Лондоне (Великобритания). Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Немецкая команда с главным тренером Эдином Терзичем в 1/8 финала ЛЧ в двух матчах прошла ПСВ (3:1), в четвертьфинале дортмундцы победили «Атлетико» (5:4), а в 1/2 финала «шмели» обыграли «ПСЖ» (2:0).

Испанский клуб под руководством Карло Анчелотти в 1/8 финала Лиги чемпионов победил «Лейпциг» (2:1), затем в четвертьфинале обыграл в серии пенальти «Манчестер Сити» (4:4, пенальти — 4:3), а в 1/2 финала прошел «Баварию» (4:3).

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события финального поединка ЛЧ между «Боруссией» и «Реалом».

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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