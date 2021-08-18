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Сутормин прокомментировал момент с фолом на арбитре Карасеве в матче с «Локомотивом»

15:40
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал момент с фолом на арбитре Карасеве в матче с 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом».

«Когда уронил Карасева, ничего не почувствовал. Сергей же понимал накал матча. Не было умысла этого делать. Борьба — есть борьба, никто не хотел уступать. Я даже и не заметил, что это был судья. Потом только на повторе увидел», — сказал Сутормин.

15 августа «Локомотив» дома сыграл вничью с «Зенитом» в 4-м туре чемпионата России (1:1). Футболист в этой встрече реализовал пенальти на 85-й минуте.

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Артем Бухаев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр