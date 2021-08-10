«Спартак» снова уступил «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

«Спартак» проиграл «Бенфике» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Португальцы одержали победу на своем поле со счетом 2:0.

Автором победного мяча стал экс-хавбек «Локомотива» Жоау Мариу, который отличился в начале второго тайма. В уже добавленное время в ворота красно-белых влетел второй мяч: гол был записан на Романа Яремчука, но мяч в сетку влетел от плеча Самюэля Жиго.

По сумме двух матчей москвичи так и не смогли ни разу поразить ворота соперника. «Бенфика» выиграла с общим счетом 4:0.

Теперь португальцы проходят в следующую стадию ЛЧ, а «Спартак» получит возможность продолжить европейский сезон и сыграет в групповой стадии Лиги Европы.

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг

Ответный матч

«Бенфика» (Португалия) — «Спартак» (Россия) — 2:0 (0:0)

Голы: Жоау Мариу, 58 (1:0). Яремчук, 90+2 (2:0).

«Бенфика» (Португалия): Влаходимос, Вериссиму, Отаменди, Вертонген (Морату, 46), Гримальдо, Гонсалвеш (Жилберту, 77), Жоау Мариу, Рамуш (Яремчук, 64), Пицци (Эвертон, 64), Вайгль, Рафа Силва (Таарабт, 86).

«Спартак» (Россия): Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Бакаев (Мирзов, 65), Зобнин, Умяров (Крал, 65), Ломовицкий, Понсе (Соболев, 81), Ларссон (Игнатов, 81).

Предупреждения: Отаменди, 16. Ломовицкий, 25. Ларссон, 68. Вайгль, 71.

Судьи: Тэйлор. Бесуик, Нанн (все — Англия).

10 августа. Лиссабон. Стадион «Да Луш».

Первый матч — 2:0.