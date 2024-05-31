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Сегодня, 15:00

На «Ролан Гаррос» будут меньше пить. Буйство болельщиков привело к запрету алкоголя на трибунах

На «Ролан Гаррос» запретили проносить алкоголь на трибуны
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Болельщики на матче «Ролан Гаррос»
Болельщикам запретили пить алкоголь на матчах «Ролан Гаррос».
Фото AFP
Поможет ли это теннисистам в Париже избежать плевков и оскорблений?

На трибунах «Ролан Гаррос» прямо по ходу турнира ввели сухой закон. Болельщикам запретили проносить на корты алкогольные напитки и распивать их во время матчей. Так организаторы решили бороться с шумом и оскорблениями, на которые во время нынешнего турнира «Большого шлема» в Париже жалуются многие теннисисты. Но поможет ли? Не факт, ведь парижская публика и без горячительных напитков способна довести любого игрока, который ей по каким-то причинам не понравится.

Традиция или необходимость?

Самый вопиющий случай в этом году произошел, напомним, во встрече первого круга бельгийца Давида Гоффена с молодым талантливым французом Джованни Мпетчи Перрикаром. Раньше Гоффена в Париже любили, но в 2024-м в игре против местного дарования ему, что называется, досталось по полной. «Когда тебя оскорбляют три с половиной часа, ожидаешь вмешательства судьи на вышке. То, что произошло сегодня, зашло слишком далеко, есть люди, которые пришли с единственной целью — раздражать. Они даже плевали в меня жвачкой», — пожаловался после победы обычно спокойный бельгиец. Организаторы занялись поиском любителей плевков в теннисистов, но пока так никого и не нашли.

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Зато Давида поддержали другие игроки, включая первую ракетку мира Новака Джоковича. «Когда играешь против француза, как Гоффен или я в первом круге, нужно понимать, что тебя ждет серьезная битва. И не только с соперником... Между активной поддержкой и моментом, когда поведение становится неуважительным по отношению к игроку, очень тонкая грань. Я понимаю реакцию Гоффена, потому что сам не раз сталкивался с подобными ситуациями», — заявил серб на своей пресс-конференции. Добавив, что на этом турнире болельщики помешали и ему. Ранее на слишком большой шум с трибун жаловалась первая ракетка мира среди женщин Ига Свентек.

Вообще тех, кто не особо следит за теннисом, может удивить требование для зрителей не просто не оскорблять игроков, но и вообще не мешать им во время розыгрышей и даже непосредственно перед ними. Поскольку в футболе, хоккее и баскетболе, других популярных видах спорта крики и даже песни с трибун давно стали элементами субкультуры. Кто-то считает, что теннис выделяется исключительно из-за приверженности к устаревшим традициям, но некоторые теннисисты с этим совершенно не согласны. В частности, уверяют, что крики под руку действительно сильно сбивают, да и во время розыгрышей тоже сбивают концентрацию.

Болельщики на матче «Ролан Гаррос»
Фото Reuters

Зрителей будут выгонять за хамство

К тому же игроки с юных лет привыкли к тишине во время розыгрышей, поэтому это их особенно раздражает. Как и передвижения зрителей на трибунах. «Если видишь перемещения зрителей на фоне, это очень выбивает, потому что мы должны максимально сосредоточиться на мяче. Когда кто-то ходит, ты невольно это замечаешь. Я за то, чтобы зрители сидели абсолютно неподвижно», — заявил на днях болгарин Григор Димитров. При этом он заметил, что шум ему особо не мешает, он готов играть даже под музыку. В принципе, прецеденты есть — выставочные турниры UTS по новым правилам подразумевают куда более раскованную атмосферу на трибунах и музыкальное сопровождение. Но до турниров «Больших шлемов» новомодные тенденции еще не добрались.

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По идее, французские поклонники тенниса лучше разбираются в игре, чем австралийцы или американцы, многие из которых воспринимают «Большие шлемы» как шоу. Но при этом они порой чересчур вовлечены в процесс, не только шумно болея за своих любимцев, но и всеми силами сбивая их соперников с настроя и ритма. В разные времена из-за гула и давления парижских трибун срывались швейцарка Мартина Хингис, россиянка Мария Шарапова... Доставалось от них и Джоковичу, которого не раз награждали недовольным гулом. А на небольших кортах порой и вовсе царил настоящий болельщицкий беспредел с оскорблениями. Теннисисты затыкали уши, огрызались, пытались заигрывать с толпой, но помогало, честно говоря, крайне редко. Злобные зрители резко реагировали даже на такие нормальные для грунтового тенниса действия, как попытка посмотреть след от мяча на корте после удара.

Болельщики на матче «Ролан Гаррос»
Фото Global Look Press

Обычно организаторы смотрели на это сквозь пальцы, дабы не мешать неповторимой энергичной атмосфере на трибунах «Ролан Гаррос». Однако сейчас, после скандала с плевками и ряда других жалоб, все же решили включить репрессивный механизм. Запретив пронос и распитие спиртных напитков на трибунах, а также объявив о санкциях для тех, кто будет оскорблять теннисистов.

«Хочу отметить, что мы рады видеть эмоции зрителей. С другой стороны, мы будем бескомпромиссны к проявлению неуважения к игрокам и к самой игре. Инструкции, данные службам безопасности, очень четкие, и никаких колебаний не будет. Если будет малейшее поведение, выходящее за рамки, это повлечет за собой удаление с трибун. До сих пор алкоголь был разрешен на трибунах. Теперь этому положен конец», — приводит L'Equipe слова директора турнира экс первой ракетки мира Амели Моресмо. С другой стороны, ничего не мешает теннисным фанатам «заправиться» алкоголем перед играми или в небольших перерывах во время встреч. Так что посмотрим, удастся ли благодаря новым антиалкогольным мерам сдержать буйство толпы.

Теннис
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